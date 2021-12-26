{ 26 декабря 2021 }

Радует, что министр обороны Германии полная дура

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Радует, что министр обороны Германии полная дура. Причём, судя по всему, не простая такая дура, а патентованная, с пожизненной гарантией. Иначе бы она в качестве меры воздействия на Россию в связи с истериками украинского начальства, насчёт нападения, оккупации и прочих фантазий Зеленского в рамках его горячечного бреда, не пыталась бы придумать, как Путина и его окружение отсечь от шопинга в Париже. Ну, с Зеленским-то всё ясно: галлюцинации — обычное состояние у наркоманов со стажем, особенно отрезанных от поставок качественного кокаина и вынужденно пробавляющихся всякой дешёвой местной дрянью, но целый министр обороны Германии — этого Четвёртого рейха Европы! Что ж у них там с кадрами-то так?!

То ли человек искренне думает, что проблемы с визитом в бутики, кафетерии и барбер-шопы, расположенные на Елисейских полях, Унтер-дер-Линден, Пикадилли и Рамбле действительно могут кого-то в России напрячь, кроме гламурных дам полусвета, то ли ничего не понимает вообще ни в чём. Включая историю, психологию и военное дело. А может, просто прикидывается? Бывает же и такое? Но нет — как послушаешь, что все остальные клоуны этого цирка несут, понимаешь, что они и впрямь думают то, что говорят. Г-ди, смилуйся над убогими! Ангела Меркель хотя бы русский знала и способна была осознать, что такое фраза из старого советского анекдота: «А за границу я езжу на танке». Новая генерация немецких политиков на это явно неспособна.

С другой стороны, кто мы такие, чтобы решать, кто у них там, на Западе, займёт какой пост, насколько эти люди компетентны и до какой степени понимают, в каком они мире живут? Им всем открытым текстом объясняют, что если те гарантии безопасности, которые России нужны, она не получит, а с ней будут продолжать себя вести, как сейчас, никто из тех, кто продвигает к российским границам свою ударную инфраструктуру, не будет жить спокойно. Причём говорят именно о военном ответе, что означает для Европы в целом и Германии в частности куда больше проблем, чем у неё было в последние 75 лет. С самой войны, стало быть. А в ответ из своей норы вылезает какая-то Чучундра в должности министра обороны, и говорит, что они шопинг начальству нашему перекроют. Русский ёж очень испугался голой немецкой з-дницы…

Евгений Сатановский


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