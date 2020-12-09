{ 9 декабря 2020 }

Чернокожий министр обороны

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Байден назначит чернокожего министром обороны. Впервые в истории.

Источники CNN и Politico сообщают, что выбор избранного президента пал на генерала Ллойда Остина — бывшего главу центрального командования армии в Ираке и Афганистане. Остин ушел из армии в 2016 году, под командованием Трампа он не служил, а работал в бизнесе.

Но не все демократы будут довольны выбором чернокожего. Самая большая группа дискриминируемых в армии США — это не чернокожие, а женщины. Дискриминация чернокожих была запрещена в 1948 году, а женщин только в 1970-х. До 2015 года женщинам было запрещено нести боевые обязанности, что резко уменьшало их шансы занять руководящие должности.

В ноябре основным кандидатом на пост называлась Мишель Флурнуа, которая с 1980-х работает в структурах связанных с национальной безопасностью. Её самый высокий пост — заместитель министра обороны при Обаме. Среди прочего, Флурнуа продавила решение о военном вмешательстве в Ливию в 2011 году, против чего был Байден.

Назначение Флурнуа считалось бы сигналом, что с сексизмом в армии покончено. Но Байден похоже выбрал мужчину, который был исполнителем решений, принятых правительством по советам таких как Флурнуа.

Методичка


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