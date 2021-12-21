Вице-канцлер Германии заявил, что «Северный поток — 2» — это геополитическая ошибка Германии

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек дал интервью местной газете, в котором не только заявил, что трубопровод «Северный поток — 2» — это геополитическая ошибка Германии, но и рассказал, что все страны Евросоюза, кроме Германии и Австрии были против этого проекта (врал, правда, как сивый мерин) и что раз он теперь всё равно уже построен, так нужно хотя бы Россию с его сертификацией притоптать (что там канцлер германский говорил, что в этом процессе нет никакой политики, а только чисто бюрократические нюансы?). Ну и, понятно, много чего насчёт Украины, и про то, что если с ней что-то будет не так, непременно нужно, чтобы трубопровод из России никогда не начал работать. Что и понятно — это старая немецкая песня.

Далась им всем в Германии эта Украина. Две мировые войны подряд на ней воевали, столько народу перебили, столько своих солдат положили и союзников своих угробили, и вот, опять. Говорил Бисмарк, собиратель земель германских немцам, чтоб они с русскими не связывались, говорил — хоть кол им на голове теши. Сначала кайзеру, потом фюреру, теперь у них новое начальство, канцлер с вице-канцлерами, а глупости прежние. Ничто никого ничему не учит в этом мире. И ведь хочет Путин с этим несчастным, на всю голову своими фобиями ушибленным Евросоюзом, долгого мира, для чего, строго говоря, помянутый выше трубопровод только и нужен, так ведь нет. «Газпром», как выясняется, отлично и без него зарабатывает — на взлёте европейских газовых цен. Но неймётся немецким политикам, хоть убей их.

Кстати об этом. Если всё-таки, благодаря американцам и таким европейским идиотам, как вице-канцлер Роберт Хабек, всё-таки начнётся очередная большая европейская война, останется ли в конце её в неприкосновенности система нынешних границ в Европе и что именно будет там, где сейчас расположена Германия, большой вопрос. Это у Путина насчёт неё ностальгия — он там в молодости работал. А у автора никакой ностальгии нет. То есть страна эта ему нравится, музеи и зоопарки её очень нравятся, кухня там с его точки зрения хорошая, пиво и рейнвейн с мозельским замечательные, да и людей, населяющих Германию, ему жалко. А вот политиков — совсем нет. Что до огромного числа людей на территории бывшего СССР, им, вспоминая войну и читая, что нынешний вице-канцлер ФРГ несёт, и вовсе ничего в Германии не жалко. Не будил бы он лиха? Так может отлиться…