Рождество на дворе

Католическое и у протестантов, но что теперь поделаешь, если у православных церковный календарь другой, тот, который до их реформ и у всех остальных тоже существовал. Наших христиан в мире численно меньше, зато в России, где народ отмечает все праздники, которые только может для себя отыскать, целых два Рождества: одно западное, как у всего остального мира, другое православное — после Нового года. Как, впрочем, происходит и с помянутым Новым годом. Он у нас есть общепланетный — с 31 декабря на 1 января, с оливье, шампанским под бой курантов, икрой, селёдкой под шубой, поздравлением президента, салютами, фейерверками, ёлками в мишуре и шариках, и долгим ночным застольем под телевизор. Но есть и Старый Новый год, через две недели. Скромнее и без речи президента, но очень романтичный.

Новый год в России вообще главный праздник зимнего сезона, а то и целого года, в отличие от стран Запада, где таковым является Рождество. Ну, в каждой избушке свои за-бушки. У нас, кстати, поздравляют именно с Рождеством или Новым годом, отдельно, безо всякой распространённой на Западе то ли политкорректной (чтобы никто из поздравляемых, если он не той веры, не дай Б-г не обиделся, что его с чужим праздником поздравили), то ли введённой от лени и скупердяйства (скинул всем знакомым чохом одну и ту же открытку, и свободен) ахинеи, насчёт «поздравления с сезонными праздниками». Новый год есть Новый год, Ханука — это Ханука, а Рождество, хоть тресни, Рождество, а никакой не «сезонный праздник». Понимать надо. Тоже, нашли себе радетели прогресса, среди праздников года эдакий аналог «супа дня»!

Впрочем, Россия по этой части вообще страна упрямая. У нас, к примеру, насмерть не прививается нынешняя мода на Санта-Клауса — негра, азиата или араба, хотя исторически этот персонаж жил на территории Турции. А уж про Санту-гея даже и речи нет. Кстати, то, что и Христос, и все апостолы, и Б-гоматерь были евреями, тоже в отечественной иконописи не сильно заметно. Отражено в Библии, естественно, но изобразительные традиции в нашей стране такие, как есть — и это прекрасно. Поскольку Христа с лицом Бориса Березовского или Санту-гомосексуалиста население не выдержит. Сколько можно издеваться над людьми? Впрочем, при всей привычке к следованию мировым традициям (в разумных пределах), наш Дед Мороз — вовсе не Санта— Клаус. Не зря он со Снегурочкой живёт, а Санта со своим оленем.

Как бы то ни было, в Америке и Европе настало рождество. Второе такое грустное Рождество в современной истории, из-за коронавируса. Толпой на праздничную гулянку не соберёшься, без маски на люди выходить не принято, без QR-кода не пустят ни в ресторан, ни в отель, ни на самолёт… Да и куда лететь? Везде так. В Турции и в Египте, в Таиланде и на Бали, на Карибах и в Гоа, на Занзибаре и в Канкуне, в Крыму и Сочи, Флориде и Калифорнии одно и то же. С поправкой на резкое снижение уровня сервиса и рост его стоимости. Оно и понятно. И тут хоть Иерусалим, хоть Париж с Лондоном, хоть Прага с Берлином и Веной — одна чехарда. Так что, сидеть в Москве и Питере или в деревне, подальше от народных масс, ещё неплохо. Нет, раздражают, конечно, все эти маски и коды. Но жить-то надо! Что сделаешь, такое на дворе Рождество…