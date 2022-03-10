Решение Британии, что российские самолёты в её воздушном пространстве будут задержаны – это война

Решение Британии о том, что любые российские самолёты в её воздушном пространстве будут задержаны – это война. Точнее, пиратство, которое в этой стране имеет давние корни и почтенную репутацию со времён Дрейка и Моргана. Предложения Росавиации действовать в рамках международного права были отвергнуты англичанами с ходу – и не случайно. В самом деле, какие правила игры у пиратов? Когда на дворе война, её или выигрывают, или проигрывают. Всем плевать на законы, в том числе собственные, права иностранцев и своих граждан и, кстати, на нейтралитет тех, кто в этой войне не участвует, как Китай, что ему и заявили. А формально её можно и не объявлять: очень удобно, если начинаешь проигрывать. Сразу ссылаешься на то, что тебя злые агрессоры обижают.

Задержание российских судов, их досмотр и арест, как делает та же Франция – это война. Или, опять же, пиратство. Ответ может быть только силовым. Пиратов вешают на реях, порты, где они базируются, уничтожают, а их корабли могут и должны быть утоплены или взяты на абордаж и захвачены в качестве приза, вне зависимости от того, где и когда их удалось прихватить. И тут не имеет никакого значения, что Макрон или очередной представитель галльской политической птицефермы, который его сменит, будет говорить Путину. Или не Путину. В конце концов, может быть французским президентам придётся ограничиться в качестве контактного лица при переговорах с Россией Мединским. Украинцам же, судя по всему, понравилось?

Американские биологические лаборатории на Украине, существование которых признала Виктория Нуланд, сделав упор на то, что главное для США сейчас, чтобы они к нашим не попали и для этого американское руководство работает с украинским – это война. Причём самая подлая, которая только может быть, запрещённая – биологическая. И тут совершенно неважно, успеют они всю накопленную там заразу против нас применить, или нет. Главное, что она есть и американцы активно работали над её совершенствованием. И, кстати, продолжают этим заниматься в других странах, как делают в том же Казахстане. Как-то очень уж они засуетились после доклада на эту тему российского военного руководства. И снова возникают по их адресу вопросы насчёт происхождения коронавируса…

Замораживание денег на российских счетах, частных и государственных, включая добрую половину золотовалютных резервов Центробанка, арест имущества граждан России, истеричная мировая компания против всего русского, санкции – какие угодно, против кого угодно и по какому угодно поводу – это война. И массовый, как по команде, уход западного бизнеса из России – война. Не говоря уже о поставках на Украину вооружений и прибывающих туда боевиках: наёмниках из частных военных компаний и иностранных “добровольцах”. И то, что официально нам никто войну не объявляет, ничего не значит. Запад просто не хочет делать этого, не рискуя сталкиваться с Россией напрямую там, где она сильна. А мы какие-то переговоры на Украине невесть с кем ведём…