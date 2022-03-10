{ 10 марта 2022 }

Канал Владимира Соловьёва и его телевизионную передачу западники заблокировали

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Канал Владимира Соловьёва и его телевизионную передачу западники заблокировали, где только могли и все страны, которые к нему имеют и не имеют отношения ввели против него санкции, включая даже и Японию. Казалось бы, японцам-то до него какое дело? Курилы они не получат, но вовсе не из-за его передач, а просто хрен им во всю морду, а не наши Курилы! Но — колония Соединённых Штатов, которую мы по недоразумению всю дорогу полагали отдельной независимой страной. Куда они денутся? Оккупированная территория, зомбированная элита. Им в общем русле держаться приходится. В целом, размером они побольше, чем Микронезия, Маршалловы острова, Американское Самоа или Пуэрто-Рико, но по сути представляют собой то же самое, что и они. Государство, ассоциированное с США. Только валюта своя и император есть, а так — куда денутся?

Интересно, теперь Соловьёву нельзя есть рис палочками? Или, с учётом того, что ими и в Китае с Вьетнамом едят, можно? И как с национальной японской пищей: суси, сасими, супчиком соевым, говядиной вагю? Кто и как это проверять будет? А если вспоминать претензии к нему американцев и итальянцев: стейки, клам-чаудер, пицца с пастой и оссобуко для него тоже под запретом? Боевыми искусствами нельзя заниматься, Челентано слушать? Санкции же?! Смешные люди… Но если серьёзно, до какой степени надо бояться журналиста и его передач, чтобы вводить против него санкции и запрещать смотреть его программу! Правда всё-таки глаза колет. Особенно умная правда, а у него она именно такая. Думать заставляет, тем и опасен. Задаёт очень неприятные вопросы, ответы на которые многое в нынешней оголтелой западной и украинской пропаганде могут перевернуть.

Они бы его с удовольствием убили, да явно руки коротки. Ликвидировать, конечно, в этом мире можно кого угодно — Линкольна же в своё время в США убили и Кеннеди тоже пристрелили, но проще и дешевле заблокировать канал на ЮТюбе. На какое-то время решает задачу. Ненадолго, правда: до передач Соловьёва добраться можно на той же платформе ВГТРК «Смотрим», да и телеграм-канал его работает, но какой эффект! Добиться такой взрывной популярности и известности человека, в том числе в нерусскоязычной аудитории — это надо уметь. Впрочем, из тех, кто организовывал блокировку его эфиров и лоббировал введение против него санкций, явно мало кто Библию читал. Там всё насчёт их глупости сказано. Пока же порадуемся за Соловьёва. В будущих учебниках истории, в главе, посвящённой падению однополярного мира и Соединённых Штатов, как его гегемона, будет написано и о нём.

Евгений Сатановский


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