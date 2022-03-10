Сокращение ассортимента «Памперсов»

Идея о сокращении ассортимента в России производителя «Памперсов» на фоне фронтовых сводок с Украины и расширения антироссийских западных санкций до границ уже не Солнечной системы, а прямо-таки Галактики, впечатляет. Действительно, западному истеблишменту, начиная с Байдена, они сейчас нужнее. И по возрасту, и по состоянию здоровья, в первую очередь психического, и по обычным, общечеловеческим причинам. Нервы же у них не железные. Опять «русские идут» — хоть в окна бросайся. И это ещё Путин к ним относится со всей его культурной интеллигентностью, вежливо. Без того запредельного хамства, которое на протяжении долгого времени отличает в отношении России коллективный Запад и его постсоветских клиентов, некоторые их которых совсем берега потеряли, как в своё время Саакашвили, а теперь Зеленский. Впрочем, за поведение такого рода неизбежно приходится платить…

С другой стороны, иногда складывается впечатление, что как минимум в лице Байдена, как действующего президента США, мы наблюдаем такую же агонию этой страны, как в своё время в СССР времён, скажем, Черненко. Насчёт того, что «Путин может окружить Киев танками, но ему никогда не завоевать сердец и душ ИРАНЦЕВ» он, выступая под дружную овацию в Конгрессе Соединённых Штатов, особенно хорошо сказал. То есть такой Верховный Совет времён памятной нашей «гонки на лафетах», что на глаза слёзы наворачиваются. Ностальгия пробивает и невольно хочется сказать: «Держись, дорогой товарищ Байден»! И ведь он здесь совершенно прав. Не завоевать Путину сердец и душ иранцев, что бы ни происходило под Киевом. Да и не ставил он себе никогда такой задачи. На хрена ему души и сердца всех этих персов?! А хоть бы и были они ему нужны, при чём тут Киев? В огороде бузина, а в Киеве дяденька Байден…

Плохо стареть так, как это выходит у президента Байдена. И плохо до такой степени ничего не понимать в этом мире, как ничего в нём не понимает американское руководство. Вот, тут надысь байденовская Псаки пыталась китайцев пугать, что если те американские санкции против России исполнять не будут, так столкнутся с какими-то ужас какими страшными для них последствиями. Псаки. Китайцев. После всего, что между США и КНР в последние годы было, всех тех санкций, которые Америка на Китай накладывала и перспектив прямого военного столкновения Пекина и Вашингтона из-за Тайваня. Нет, китайцы, разумеется, ориентируются исключительно на собственные интересы, но что бы они ни делали, делать это они будут совершенно точно не благодаря Байдену, Блинкену, Псаки или Микки-Маусу. Причём единственный, кто на них из перечисленного ряда может повлиять, так это как раз Микки-Маус. Он, хотя бы, прикольный…