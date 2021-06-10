{ 10 июня 2021 }

Геннадий Зюганов пожаловался на Владимира Соловьёва.

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
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«Я на программу Соловьёва два года не могу попасть. Они собрали там свою компашку и ведут без конца разговоры об Украине и Америке. А свои проблемы, которые больше всего волнуют людей, и цены, и работы, не устроенные дети, и брошенные семьи не хотят обсуждать», — сказал Зюганов в эфире «Эхо Москвы».

КПРФ неоднократно жаловалась на «заказные кампании» на центральных телеканалах. Жалобы касались и Соловьёва. В 2017 году Зюганов заявил, что Жириновский появлялся у Соловьёва в восемь раз больше, чем он. В 2020 году он в телеграмме Добродееву вспомнил Муссолини и Гитлера из-за призыва постоянного гостя Соловьёва Багдасарова запретить КПРФ.

Постоянным участником ток-шоу Соловьева от левых сил является Кургинян — противник КПРФ. Доминируют в ток-шоу представители СРЗП и ЕР. Главной звездой ток-шоу на «Россия 1» от КПРФ является депутат Леонид Калашников, поскольку он глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Внутреннюю политику КПРФ не дают обсуждать, на это и жалуется Зюганов.

Методичка


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