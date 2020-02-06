Про Поклонскую у Соловьева

Я всегда был неравнодушен к хорошеньким женщинам. Понимал, что там много ума не нужно.

К Поклонской относился так же. Ну Няша, ну прелесть… Но что-то последнее время мне кажется, что соломы у нее в голове выше крыши…

Сегодня у Соловьева, например — мелочь… Она в свит-шоте US PA. Ничего криминального — для моей племянницы, например. Ну любят они это… Брендовая вещица. Известная американская фирма.

На русском депутате, которая вышла в эфир перед всей Россией? Для рекламы этой фирмы, что ли? Или чтобы объяснить, как надо одеваться? И желательно — в американскую одежду?

Но я с трудом могу представить, чтобы американская сенаторша вышла перед своей страной в легкомысленной кофтенке с русским брендом, например, «русский север» или «павловопосадские платки». Или в ватнике и кубанке…

А нашей депутатше это невдомек… Ну совсем… Что-то совсем глупость — откровенная…