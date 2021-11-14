Идея ответственности Британии за трагедию с мигрантами с Ближнего Востока, прорывающимися в Европу, которая до того свои демократические ценности и уровень жизни рекламировала, что ей многие поверили и решили к этим благам причаститься, не для себя, так для своих детей, высказанная Марией Захаровой, столь же здравая, сколь бесполезная. Не достучаться до тамошних политиков и государственных деятелей, хоть тресни — высказывай им что угодно, верное, точное и справедливое, с утра до вечера. Нету в их организмах соответствующих органов, которые нужны для того, чтобы воспринимать то, чего им слышать не хочется и уж, тем более, думать, сопереживать и находить верное решение. И не было никогда. Захарова говорит со стеной. Причём с глухой стеной.

Нет, понятно, что на уровне перебранки во время дележа счетов за газ в коммунальной квартире — нормально. Они нам: Лукашенко диктатор и он во всём, что происходит с мигрантами на польско-белорусской (варианты: белорусско-латышской или литовской) границе виноват. Специально всё и организовал. А Путин вдвойне диктатор и он за спиной у Лукашенко стоит, свергнуть его не даёт, так что он и есть главный виновник миграционного кризиса. Подлые, циничные люди… Ну, и так далее. Интересно: а за спиной у Эрдогана тоже стоит Путин? Из Турции мигрантов в Европу куда больше пришло — миллионы. А за мигрантами, плывущими в Италию и Испанию через Средиземное море или идущими в США через мексиканскую границу — тоже стоит и стоял Путин?

Мы им (вкратце), устами Захаровой и всех остальных, кому у нас по должности положено от них и их наездов отбрехиваться: сами козлы. Снесли целый ряд неплохо организованных, уж как они могли быть на Ближнем и Среднем Востоке организованы, режимов, некоторые из которых с точки зрения уровня жизни вообще были процветающими, как Ливия, так и чего хотеть? А если вспомнить времена колониальных империй, вечно занимавшихся чужими делами, на тему кого только можно ограбить и причморить, пока у них силы были, а после, как вышли те силы, бросившими всё на произвол судьбы, но продолжающими строить из себя невесть кого, поучая весь мир, как нужно жить… Вот и результат — в том числе нынешний, с курдами, рвущимися через Польшу в Германию.

Вопрос: решать ситуацию как? Там, на границе с Польшей, между прочим, тысячи живых людей, в том числе женщин и детей. Что поляки, а также латыши и литовцы их могут танками давить, которые на эту границу они и немцы пригнали — понятно. И им самим не привыкать, и немцам тем более. Евреи и цыгане многое про местное отношение к нацменьшинствам могут рассказать, из тех, кто в войну выжил, конечно, и их потомков. Договариваться, как с Эрдоганом и деньги на обустройство мигрантов платить, европейцы с Лукашенко не будут — нет у него нескольких миллионов своих людей в той Европе, полного контроля над европейскими мечетями и миллионной армии. Не боятся они его. А поляки, латыши и литовцы не итальянцы и не испанцы, их на жалость не проймёшь. Так что, пока ничего хорошего в отношении судеб беженцев не просматривается.

Что просматривается, так это немецкие танки на бывшей советской границе — впервые со времён Второй мировой войны. И то, что нынешние западные начальники явно реализуют план удара по нам Черчилля, который ещё в 1946 году собирался именно на базе Польши, Германии, прибалтов и украинцев, вкупе с войсками «союзников», по СССР ударить, тоже заметно. Доигрались Горбачёв с Ельциным в «новое мышление» и прочую хренотень, максимально облегчив реализацию старой задачи в новых условиях. Притом, что своя внутренняя толпа коллаборационистов у нас такая и на таком уровне, что генерал Власов сотоварищи плакал бы от зависти. Да и страны прежней больше нет — от неё едва половина осталась. Снова «республика в кольце фронтов». А там — кто первый моргнёт…