Военнослужащие Британии готовы к переброске на Украину

Британия заявила, что от 400 до 600 её военнослужащих готовы к переброске на Украину, на случай её столкновения с Россией — судя по всему, в рамках попытки силового захвата Киевом Донбасса, под предлогом того, что Россия «готова к вторжению на украинскую территорию». Американский конгрессмен-республиканец сообщил, что военные США на Украине уже есть, благо американский флот и авиация под предлогом многосторонних учений НАТО действуют в Чёрном море, пытаясь, помимо прочего, отработать удары по Крыму. Германия перебросила танки к белорусско-польской границе. Если это не подготовка к войне, интересно, что тогда можно считать таковой? Помнится, в 1941 году мы уже до самого 22 июня «не поддавались на провокации».

Какой будет эта война — вопрос. Но она будет, вне зависимости от усилий политиков и дипломатов — причём НАШИХ политиков и дипломатов, от которых тут мало что зависит: для любого танго нужен партнёр, в одиночку его не станцуешь. Ясно как минимум одно: хорошо бы дело закончилось столкновением в ограниченных пределах, с максимальным нанесением противникам урона в живой силе и технике, к чему западники куда более чувствительны, чем наши. По действиям проамериканской коалиции в Ираке и Афганистане это более чем заметно. Ну и, разумеется, диверсионно-партизанскую войну ещё никто не отменял. Её они вообще не выдерживают. Говоря попросту, сколько их военных на наших границах окажется, столько и надо там положить.

В Крымской войне середины XIX века со стороны атаковавшей Россию коалиции погибло и было ранено 223 тысячи человек. Из них было убито 45 300 турок, 97 365 французов, 22 602 англичанина и 2 194 итальянца. Контрольные цифры понятны. Дело было давно, американцы тогда ещё в европейские дела не совались, но в целом западная коалиция очень напоминала по составу нынешний блок НАТО. Причём тогда немцы и швейцарцы в составе совместных с Англией легионов, а египтяне и балканские славяне в составе турецкой армии тоже с нами воевали. Ну, а шведы, норвежцы, Австро-Венгрия и Пруссия были к ним «дружественно нейтральны».

Кстати, военные действия в ту войну шли не только в Крыму и на Чёрном море, но и на Кавказе, Балтийском и Белом морях и на Курилах. Ничего нового. Те же тестикулы, вид сбоку. Людям снова хочется приключений, им без них скучно. А поскольку во все времена друг — это друг, а враг — это враг, при всей симпатии ко всем этим ребятам с их курортами, музеями, национальными парками и прочими интересностями, или мы их, или они нас. Причём совершенно неважно, что по этому поводу будут вещать наши собственные идиоты, искренне верящие, что Москва просто ещё недостаточно Западу уступила, и если немного поднапрячь начальство, всё как-нибудь устроится миром. Не устроится, увы. Семь лет пробовали — только время потеряли.