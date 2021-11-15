В защиту коров от идиотов

Странные ощущения вызывает попытка понять логику западной прессы, политиков и тех, словно выпестованных в «Плоском мире» Терри Пратчетта яйцеголовых персонажей, которые у них по нынешним временам сходят за интеллектуальную элиту. Чистый сюр. Разве что наши снусмумрики и хемули, которые к ним последние 30 лет упорно пытаются приспособиться и всю страну приспособить, наверное, чтобы легче скользила по дороге в ад, производят более странное впечатление. Ну — это у нас всегда было. Одно жалко: по нынешним временам больно много прозападных юродивых в начальстве развелось. Но это уже про другое. Это про то, куда идём, кого и почему наверх наш вертикальный кадровый мусоропровод поднимает и как они там, наверху, чудят. Но иначе всё равно не будет, так что не стоит зря расстраиваться.

Вот, к примеру, описали в немецкой прессе, под круглую дату, причины поражения вермахта в Великую Отечественную Войну в Битве под Москвой, 80 лет назад. Оказывается, во всём была виновата погода и плохое снабжение. Дожди были и с боеприпасами у немецкой армии и её многочисленных союзников была нехватка. Ну и, понятно, дороги развезло. Грунтовые они в 1941 году были. Вот, если бы тогда им четырёхрядку проложили, как сейчас на Новорижском шоссе… То есть главной помехой для них стали дожди. В ноябре. Под Москвой. Ну, и с логистикой произошла неувязка. У немцев!!! Такое впечатление, что на их пути никаких советских войск вообще не было и наши, как фактор, в той войне в принципе отсутствовали. Такая военно-историческая логика. Чистый Мединский, только в облегчённом немецком варианте.

Ладно, оставим в покое войну, которая им до сих пор покоя не даёт. Тем более, начальство наше в последние годы, на фоне испортившихся донельзя отношений с Западом, начало наконец-то архивы открывать — не было бы счастья, да несчастье помогло. Перестали мы об их тонких и нежных чувствах заботиться и из архивов насчёт того, как вела себя на советской территории просвещённая Европа, такое полезло… Так что если эти люди себе уяснят, что воевать тут с ними, случись что, будут ничуть не хуже, чем в 1941… Закончилась-то война в Берлине, а не в Москве, как им бы до сих пор чрезвычайно хотелось. Впрочем, она вполне могла бы завершиться в Париже, Лондоне и Риме с Мадридом, если бы была реализована идея немедленного после разгрома Третьего рейха удара Запада по Советскому Союзу. Тем более, с дорогами в Европе всё было и остаётся в порядке.

Ещё одна тема, которая снова всплыла в рамках спекуляций, вокруг изменения климата: судьба коров и в целом мирового животноводства. Развивало его человечество тысячи лет, совершенствовало, породы правильные выводило, зоотехнику, гастрономию и ветеринарию создало… Но пришла беда, откуда не ждали. Какому-то придурку или шутнику в голову пришло, что людям непременно надо быть вегетарианцами, а для этого коров первым делом извести надо, всех, под корень. Никаких стейков, масла, сыра, творога, молока и прочего, с его дебильной точки зрения, вредного. Ну и, опять же, пищеварение у скотины, что в итоге даёт? Правильно, навоз. В процессе производства которого коровы, пардон, пердят. То есть выпускают кишечные газы, что пагубно сказывается на климате планеты. Ну, и…

Нет, когда тем же самым занимаются люди — особенно такие прогрессивные, как автор этого бреда, им можно. А когда кто-то из их начальства, вроде недавней ситуации, когда президент Байден громко и чрезвычайно духовито на встрече с герцогиней Корнуолльской воздух испортил, так даже и нужно. Хотя сработал организм американского президента так, что ему бы любая корова позавидовала. Но он за борьбу с изменением климата и прочие прогрессивные материи, так что не стоит заострять внимание на особенностях президентского метеоризма. А вот с крупным рогатым скотом непременно надо кончать. Ну, а потом со свиньями, ослами, мелкой рогатой живностью и домашней птицей. И про кроликов, хомяков и морских свинок не забыть!

Интересно, когда все эти психи до лошадей, собак и кошек доберутся, которых человечество особенно ценит? Или до слонов и верблюдов, которых в Азии (слонов) и на Ближнем Востоке и в Монголии (верблюдов) ценят не в качестве потенциального обеда? И не скормить ли всех этих умников акулам, крокодилам, муренам и пираньям до того, как они окончательно довели род людской до первобытного состояния, к чему, судя по всему, дело и идёт? Что до европейских фермеров, которые от всего происходящего просто одуревают, не особенно понимая, что с этим делать в рамках того извращения, которое на Западе теперь сходит за демократию, может им, со всеми их коровами, у нас убежище предложить? Заодно производство говядины поднимем, с которым у нас пока напряжёнка. Земли в стране много, идиотов точно куда меньше, чем в Европе… Хороший может получиться результат!