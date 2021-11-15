Интересно, что предлагают профессиональные борцы с изменением климата, политики и прочие аферисты мирового уровня на случай извержения какого-нибудь супервулкана, которых на планете штук 20? Ничего? Почему-то так и казалось. При этом последствия такого рода события будут мегакатастрофой, после которой от нынешних обитателей Земли, включая людей, мало что останется. Причём когда взорвался вулкан Тоба в Индонезии, примерно 73 тысяч лет назад, на планете выжило максимум 10 тысяч представителей нашего вида — точнее тех неандертальцев, денисовцев и предков кроманьонцев, которые подальше от этого региона жили. А ведь последнее известное извержение супервулкана, на Новой Зеландии, произошло всего 27 тысяч лет назад.

Годы и годы кислотных дождей, вулканический пепел, закрывший солнце — тоже на годы, и засыпавший почву слоем в десятки и сотни метров толщиной, стерилизовав целые континенты… Очень весёлая перспектива. А с учётом того, что расположены обнаруженные учёными супервулканы практически по всему свету, в том числе в Европе и обеих Америках… Интересно, как человечество выживать должно, если какой-нибудь из них проснётся? Особенно с учётом нынешней яростной борьбы западников за то, чтобы вся реальная энергетика, включая ядерную, была заменена ветряками и солнечными батареями, толку лт которых при любой природной аномалии, не говоря уже о катастрофе — ноль без палочки.

Как разрядить не то, что супервулкан, не вызвав таких же по уровню разрушений последствий, как если бы произошло обычное его извержение, мы не знаем. Да что, супервулкан! Мы не знаем, что делать с самыми обычными вулканами, даже небольшими, которые извергаются куда чаще и которых на планете тысячи, в том числе только активных на суше около 900. Вот на что надо было бы бросить все силы и средства ведущих стран мира, пока они ещё существуют и не скатились в доиндустриальное состояние. Да куда там… Американцам и европейцам это неинтересно — они с конкурентами борются, делая вид, что спасают планету от климатических изменений. Все остальные или под них подстраиваются, или от них отбиваются. Нормальное кино. Так, все вместе, в итоге к праотцам и отправимся.