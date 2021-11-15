Поимка с поличным очередных высокопоставленных браконьеров — на сей раз в Якутии, которые на территории природного резервата, где охота строжайшим образом запрещена, убили 12 (по другим данным — 13) оленей и соболя (тому явно не повезло — основная пальба не по нему шла, но раз уж под руку подвернулся, и его не пощадили…), поставила даже не вопрос о том, писан у нас закон начальству или нет (и так понятно, что не писан), но о том, что с этим начальством делать, когда оно по сочетанию редкой наглости и полной отмороженности со столь же редких масштабов тупостью, с поличным попадается, да ещё в особо крупных размерах, причём так, что никак его не отмажешь. Хотя на сей раз среди задержанных депутатов, вроде КПРФовского Рашкина, не было. Зато были другие важные персоны.

Пресса указывает на одного судью, одного судебного пристава и одного сотрудника ФСБ. Кто они такие, сообщается пофамильно, но в принципе этих данных хватает для того, чтобы задать вопрос их прямому руководству, так ли ему необходимы в дальнейшем эти люди именно на тех постах, которые они занимают? Интересно, кроме того, много ли ещё такого рода людей в отечественных силовых, судебных и правоохранительных органах — не только в Якутии, и не следует ли по ним всем, этим органам, провести тотальную проверку, чтоб не сказать, чистку? Борьба за честь мундира там до такой степени давно напрашивается… Тем более, что высокое положение и статус преступников есть обстоятельство, значительно отягчающее их вину. И, кстати, позволяющее им давить на тех, кто их поймал.

Старинная российская поговорка, что рыба с головы гниёт, её только чистят с хвоста, подходит к данному конкретному случаю как нельзя лучше. Если люди, олицетворяющие закон, до такой степени наплевательски к нему относятся, о каком соблюдении законов в стране в принципе может идти речь? Сначала спрос с силовиков и представителей самого закона, а потом уже они имеют моральное право что-то спрашивать с населения. А без этого видит население, и их, и закон, и какое угодно начальство на всех, какие только в этом мире бывают, начальственных уровнях, в гробу, в белых тапочках. Так что, придушить пойманных браконьеров по полной — дело чести. Повторим, не только в масштабах Якутии. Так, глядишь, войдём во вкус, сноровка и привычка к этому делу появится, и очистятся ряды. И от ОПГ. И от всех прочих наших неправильных пчёл, которые делают явно неправильный мёд…