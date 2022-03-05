Странная война

Наша спецоперация на Украине, а точнее всё, что происходит вокруг неё в мире, всё больше напоминает «странную войну» Третьего рейха с Францией, которая для Парижа окончилась плохо. Наши корабли задерживают во Франции и отправляют на бесконечную швартовку, что ничем, кроме откровенного пиратства не является. Личные суда и самолёты российских бизнесменов, их счета и недвижимость идёт под арест. Счета Центробанка, на которых лежит добрая половина золотовалютных резервов страны, заморожены. Воздушное пространство западных стран для наших самолётов закрыто. На Западе полным ходом идёт откровенно расистская, да что там — фашистская компания против России и всего русского, включая студентов и школьников, напоминающая преследование евреев в Германии времён Гитлера. И что? Ответ на это какой? И не слова, а действия?

Там под одну гребёнку идёт всё. Шельмуется Путин и Пушкин, Тургенев и Шостакович, Гергиев и Достоевский, Чехов и Лавров с Шойгу. Да и все прочие, кто имеет хоть какое-то отношение к России, дореволюционной, советской или нынешней — неважно. Нормальный нацизм, хоть называй его русофобией, хоть нет. По мнению автора, нациста можно и нужно называть именно так, как он выглядит и как ведёт себя. Неважно, что он об этом думает. Обидится? Его проблема. Но при этом мы себя ведём так, как будто это они с нами шутят. Стратегическое сырьё продолжаем поставлять, в ответ на захваты кораблей и самолётов вяло отругиваемся, никого не сбиваем и ничего не топим. Заботимся о репутации страны? Так её нет. Она опорочена и заклеймлена и это надолго. Так пускай бы её ненавидели сколько угодно, лишь бы боялись! С нацистами иначе нельзя, они ни на что другое, кроме силы, не реагируют.

Какая нужна подлость, чтобы запретить выступать российским параолимпийцам — инвалидам?! Какая глупость, чтобы ввести запрет на участие российских кошек и собак в международных выставках и сделать невозможным сертификацию выведенных в России пород?! Про канареек и аквариумных рыбок пока забыли, но это ненадолго. И какого дьявола мы практически не отвечаем на все эти их санкции и прочий сволочизм, у кого какой? Составить пофамильные списки всех, кто к этому причастен. Опубликовать все их личные данные. Разорить их и оставить без жилья и машин, коль скоро они с нами так. Вывести на всеобщее обозрение всё их грязное бельё. Перестать поставлять в страны, где они живут, всё, что им необходимо и сделать так, чтобы они не могли это получить ниоткуда. Пускай у всех них горит земля под ногами.

И пусть ни один из этих людей — политиков, чиновников и работающих на них журналистов, выходя утром из дому, не знает, вернётся ли он вечером назад. Война, так война. Порт, который не принимает наших судов, не должен существовать. Аэропорт, где конфискуют наши самолёты, не должен остаться на своём месте. Спутники, используемые для передачи военной информации ВСУ или транслирования антироссийской клеветы должны быть сбиты или сгореть на орбите. Банки, которые конфисковали наши деньги, должны перестать работать после того, как эти деньги вернутся в страну — с немалой маржой. Денацификация должна означать ещё и крышку гроба, которая захлопнется и над Западом и всеми его союзниками, и над их агентурой внутри страны — прежде всего, в образовательном и финансово-экономическом блоке. Пускай едут в Сибирь убирать снег. Его там много.