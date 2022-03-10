Тихо, тихо ползи, улитка по склону Фудзи, вверх, до самых высот (братья Стругацкие). Вот так и нам придётся из сложившейся ситуации выкарабкиваться, как ни обидно, что она вообще возникла. Шок от того, что окружающий мир оказался совсем не таким, каким казался и как хотелось, велик, но человек ко всему приспосабливается. С одной стороны, надо отстраивать то, что нам необходимо для нормальной жизни страны, ни на кого не надеясь и опираясь исключительно на собственные силы. И тут ключевое словосочетание: ни на кого. Китай нам ничего не должен и будет руководствоваться исключительно своими собственными интересами. Могут его американцы заставить присоединиться к их санкциям? Не исключено. Вопрос неясный и ясным быть не может.

Всё зависит от того, как мы работать будем, в том числе на своей собственной территории, обустраивая её так, чтобы никто нам особо и не был нужен. Только тогда к нам потянутся, как тянулись в советские времена, когда страна много на что была способна и много чего сама для себя производила. А то глянешь на нас сейчас – плакать хочется. Убита приватизаторами, модернизаторами и эффективными менеджерами почти вся промышленность, включая стратегические отрасли. Изуродовано образование и наука. Непонятно во что превратилась медицина. Вместо локализации производства всего, что необходимо стране, ушли в производство и экспорт сырья и полуфабрикатов, импорт готовой продукции и вывоз денег, которые сейчас заморожены или конфискованы, за рубеж.

Огромное за это спасибо родному правительству, “Высшей школе экономики”, на рекомендации которой финансово-экономический блок правительства и Центробанк опираются и всем прочим организаторам наших нынешних успехов, особенно из числа руководства госкорпораций и национальных проектов. Низкий им всем поклон от лица страны и пожелания дальнейшего процветания и успехов где-нибудь, подальше от неё. Может, их надо американцам на головы десантировать с их западными дипломами и липовыми диссертациями, которым в базарный день грош цена? Страшной разрушительной силы оружие из них могло бы получиться! Внедрить их в Штаты и Евросоюз, так и хана Западу настанет…

В общем, насчёт того, что первым делом надо заменить везде, где только возможно, эффективного менеджера, неоднократно упомянутого Первым, и фурсенковского “профессионального потребителя” обратно на “человека-творца” – понятно. Если, конечно, ещё не поздно, притом, что делать это надо БЫСТРО и руководить этим нынешнее ворьё, жульё, бездельники и болтуны не должны даже при самом строгом соблюдении ими всех формальных демократических процедур, которым, вообще говоря, грош цена. И не в данном конкретном случае, а в целом. Ну и, если учитывать, что на одном созидании не выедешь, разведчики нужны в большом количестве и высокой квалификации, чтобы всё, что нужно у всех, кто против нас ополчился, выкрасть и скопировать. И диверсанты.

В самом деле: на кой хрен должно у врага работать и вообще существовать всё то, что для него жизненно необходимо? Как-то это даже и нехорошо. Они нам гадят, так нужно же их за это поблагодарить со всей душой, процентами и привязкой к индексу цен. Долги вообще нужно возвращать, а мы за последнее время странам из списка недружественных столько задолжали… И тут, главное, не забыть о конкретных политиках, чиновниках и особо рьяных СМИ и общественных активистах, которые на России отсыпаются, не боясь Б-жьего суда, ни человеческого. И ведь зря! Чего это они, в самом деле, живут так спокойно и комфортно, позволяя себе нас всей страной притаптывать? Время ниндзя и хакеров настало, эпоха больших и малых диверсий. И пускай им Петров с Бошировым за счастье покажутся, а времена Судоплатова и Андропова вспоминаются с ностальгией. Аминь и да будет так!