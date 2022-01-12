Закономерности происходящего на постсоветском пространстве

Когда смотришь на происходящее на постсоветском пространстве, будь то Украина, Прибалтика, Молдавия, Закавказье, Казахстан или Средняя Азия, можно отметить несколько общих закономерностей, которые буквально лезут изо всех щелей, сколько дифирамбов установившимся там режимам ни пой. Кстати, России это тоже касается, притом, что у нас, как бывшей метрополии всего этого пространства, хотя бы сохранились некоторые преимущества центра империи, которых ставшие независимыми государствами бывшие союзные республики оказались лишены. Заметен везде взрыв национализма в самых архаичных, доимперских формах, плюс ностальгия по мифологизированному прошлому — у кого какое было. Не движение вперёд, опираясь на достигнутое в XX веке, а резкий откат назад и в верхах, и в народных массах. Остатки людей советского типа в расчёт можно не брать.

Кто-то срочно ушёл в турки, кто-то в румыны, кто-то в воспоминания о Ганзе или Великом княжестве Литовском, в смеси с нацизмом, кто-то в бандеровцы. Или в феодальную анархию, где каждый сам себе князь или нахарар, а то и в квазимонархию азиатского типа, больше похожую на диктатуру, но с кланами и племенами. Ну и, понятно, поднялись исламисты, церковные иерархи, шаманы всех типов и видов, а также бандиты, включая наркоторговцев, контрабандистов и торговцев живым товаром. Притом, что официальные власти во всех этих странах до того с ними всеми перемешались и на них опираются… Впрочем, провести грань между традиционными лидерами территориальных кланов, центральными и местными властями, и криминалом, практически невозможно. Все в одном котле варятся.

Все как один стараются оторваться от России, помня старые времена, когда Москва могла надавать по шее за излишние художества, а то и снять, посадить или, при Сталине, поставить к стенке. Все ищут «крыши», типа США, или «запасные аэродромы», куда, в случае чего, можно уйти с наворованными миллиардами. А лучше всего, подмяв под себя активы пожирнее, продать их подороже и уехать с очищенными от проблем деньгами. Безопаснее, да и для статуса на новом месте жительства полезно. Всё прочее — антураж. На время может очень хорошо смотреться, но только до того, как данный конкретный бабай войдёт в старческий возраст. Хватка не та, сзади конкуренты подпирают (иногда им же самим и поднятые), семья и окружение хапают, в предвидении скорого окончания халявы, почём зря и грызутся между собой… Смотрится грустно, но такова реальная жизнь. В интересное время мы живём. То самое, которого китайцы так рекомендовали избегать…