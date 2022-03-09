{ 9 марта 2022 }

РЕАЛЬНЫЙ список недружественных России стран

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Наконец-то утвердило высокое начальство РЕАЛЬНЫЙ список недружественных России стран и территорий, кредиторам, поставщикам и партнёрам из (или с) которых их российские партнёры теперь смогут (и должны) оплачивать долги в РУБЛЯХ. Что с одной стороны ослабляет давление на рассийские валютные резервы, которые и так претерпели самый серьёзный ущерб после того, как добрую их половину заморозили страны «Семёрки» в нарушение всех и всяческих законов, норм и правил, в том числе собственных, а с другой — проводит в изящной форме принуждение к использованию рубля, как международного платёжного средства. И не по сказкам Кудрина, которые он столько лет всем окружающим рассказывал, а взаправду.

Хороший такой получился список недружественных стран, ёмкий. И, главное, настоящий, а не прошлый, потешный, в котором символически присутствовали только США и Чехия. Причём, насколько можно судить, принцип отбора был чертовски прост и прагматичен. Введены против России санкции или ограничения? В список. Закрыто воздушное пространство для российских самолётов, а порты для кораблей? В список. Проводится открытое ограбление, либо скрытое, но не менее подлое давление на российский бизнес и российских граждан? Туда же. И пускай летят ко всем чертям попытки некоторых государств из этого списка продолжать зарабатывать на России, одновременно придушивая её с оглядкой на Америку, распоряжения которой для них важнее их собственного будущего.

Оно, конечно, очень недемократично, нетолерантно и нецивилизованно. Судя по всему, получая пощёчину за пощёчиной, Россия должна была каяться, осознавать всю порочность своего поведения, претензий на равноправие и в целом исторического пути, извиняться, всем всё компенсировать и терпеть, терпеть и терпеть, понемногу раскалываясь на части, переходя под внешнее управление соседей и растворяясь в них. Исключительно радужная перспектива для ряда участников помянутого списка и его лидеров из числа стран НАТО и к ним примкнувших. Одна проблема: начальство российское оказалось каким-то неожиданно упёртым, заканчивать с собственной страной отказалось и включило «оборотку». Остаётся только её реализовать в полном объёме. Там ещё, помимо рублёвых платежей, столько возможностей…

Евгений Сатановский


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