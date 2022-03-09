{ 9 марта 2022 }

Байден расчистил дорогу к власти Трампу

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Президент Байден ещё не понял, что расчистил дорогу власти к Трампу так, как тот даже и не расчитывал — он широко улыбается на камеры и явно доволен собой. Или делает вид, что доволен. Европа сцепилась с Россией из-за Украины, ситуация на территории которой была доведена американцами до такого уровня угроз, что России ничего не оставалось, как начать там спецоперацию по денацификации и демилитаризации этой страны. Соответственно, экономика Евросоюза рухнет, а угроза её симбиоза с российской то ли исчезла, то ли отсрочена надолго. Так что Соединённые Штаты теоретически могут попытаться ещё и европейские рынки энергоносителей под себя подмять. Смогут ли — вопрос. Интересно, представляет ли себе Байден, как взрывается газовоз с СПГ? А целый СПГ-терминал? Феерическое, судя по всему, будет зрелище.

Тем не менее, Россия, с точки зрения американских политиков, занята надолго. Сначала Украиной, а там они и ещё что-нибудь придумают. Можно попытаться провести очередной переворот в Казахстане или по соседству, в какой-нибудь из республик Средней Азии или Закавказья. Можно спровоцировать проблемы для Москвы в Прибалтике, Чехии, Румынии или Польше. В Болгарии тоже можно, но там население будет против, а в Венгрии и начальство, но и без этих стран обойдутся. Опять же, с территории Японии можно запустить провокацию в адрес Курильских островов, хотя её лучше придержать в резерве для будущей атаки на Китай, как и Австралию, и Южную Корею с Тайванем. Либо летом этого года, либо в следующем должно грохнуть и там.

Можно ли было этого избежать? Нет. Пытались. Можно ли было сделать намного больше, чем сделано сейчас для того, чтобы подготовить страну к развитию событий по тому сценарию, который сейчас реализуется? Наверняка. Те же золотовалютные резервы Центробанка, половина которых заморожена в странах «Семёрки» — это такое преступление, за которое расстреливать нужно. Но ведь у нас такие чиновники, как есть — других на их места начальство из каких-то соображений не назначает. Ну, они и делают то, что делают, продолжая бороться со своей собственной страной, ослаблять её экономику и разбирать её на части, кто молча, а кто и под те же лозунги, что в 90-х. И то, что на дворе война — и не с Украиной, а со всем западным блоком во главе с США, причём на уничтожение России, их совершенно не волнует. Святые люди!

Евгений Сатановский


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