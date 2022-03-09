{ 9 марта 2022 }

Зелёный свет наёмникам

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

По мере продвижения российских войск и сил ДНР/ЛНР на Украине, на фоне вялотекущей агонии киевского режима, воевать за который никто не хочет и не будет, хотя вооружения туда подбрасывают в растущих объёмах (старые, частично списанные, которых не жалко), зелёный свет наёмникам со всего света, едущим на Украину, дают и денег Зеленскому на войну подсыпают, война в информационном пространстве и санкционная истерика приобретают всё большие масштабы. При этом происходит всё это как-то странно. Та же Япония, запретив экспорт в Россию промышленного оборудования и организовав вербовку добровольцев на войну с нашей страной, выразила протест против зачисления её в список недружественных стран. А какая она по отношению к нам со всем этим и со своими вечными претензиями на Южные Курилы? Дружественная, что ли?!

С другой стороны, Южная Корея добилась от американцев того, что её фирмы выведены из-под санкций, вводимых против тех, кто будет поддерживать торговые отношения с Россией, но сразу же после этого корейские компании объявили о том, что уходят с российского рынка. Что вполне нормально, имеют полное право, только не очень понятно, отдают ли они себе отчёт в том, что обратно могут и не вернуться. Во-первых, место может быть и будет занято, а во-вторых, все те зарубежные производители у которых в России что-то есть, а они из страны уходят, эти активы потеряют: их национализируют, о чём в руководстве той же “Единой России” говорят открыто, и никакой адекватной компенсации пугливый иностранный бизнес не получит.

Турция, выразив готовность торговать с Россией в какой угодно валюте, включая рубли, оказывается в явном выигрыше по сравнению со всеми своими конкурентами. Ну, хитрее турок мало кто есть, они свой интерес понимают и ни на какую идеологию, когда речь идёт о деньгах, не покупаются. Как это у Эрдогана сочетается с острым желанием отстроить на постсоветском пространстве новую тюркскую империю с Турцией в качестве центра, сказать сложно, но как-то это идёт параллельно одно другому. Да и не только у Турции такой подход. Опять же, в этом мире уважают только сильных и считаются с теми, кто может себе позволить независимую политику, а вызов, открыто брошенный Россией на Украине Соединённым Штатам и всем их союзникам демонстрирует такой уровень уверенности в собственных силах, что миру поневоле придётся меняться. Прежним он уже не будет.

Кто-то выиграет. Кто-то проиграет. Но с учётом того, что деваться Москве было некуда и это не её выбор, всё развивается в правильном направлении. Иллюзий жалко, их было много и потеря их доставляет куда большую грусть, чем скукоживание того комфортного поля, в котором пребывала немалая часть населения и подавляющее число представителей отечественного среднего класса и “элиты”, но тут уж ничего не поделаешь. Рушатся совместные проекты, рвутся связи – дружеские и родственные, приходится перестраивать жизнь и блокировать изрядную часть абонентов в телефонной книге, но тут что есть, то есть. Не будет, как привыкли, значит будет что-то другое, новое. Лучше, хуже – неважно. Просто другое. Никогда в этом мире не бывает так, чтобы ничего не было.

Евгений Сатановский


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