Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба с гордостью заявил, что на Украину едут воевать против России «добровольцы» из 16 стран, число их перевалило за тысячу и заявки продолжают прибывать. Ну, за язык его никто не тянул, сам дурак. Просто очень уж хвастаться любит, да и болтлив до ужаса. Не повыпендривается, так считай, день у него зря прошёл. Как, впрочем, и у его шефа, президента. Да и послы у них там такие же, судя по всему, что представители Украины в Германии, Японии и Польше успели публично наговорить. Впрочем, это их проблемы. Что до «добровольцев», которых вернее было бы назвать наёмниками, они на Украину действительно едут. Вербовка работает, безработных бывших военных в мире полно, а больших войн, на которые они могут отправиться, нехватка. Тем более в Европе.

В Африке, Южной и Юго-Восточной Азии и Латинской Америке вооружённые конфликты идут непрерывно, да и на Ближнем и Среднем Востоке их полно, но приличный, уважающий себя наёмник из развитой страны, конечно же предпочитает Европу. С войн в Югославии и в Чечне таких заказов на рынок не поступало и вдруг — аллилуйя, Украина набирает боевиков! Правда, им придётся воевать против российской армии — это минус и большой. Зато всё остальное — сплошные плюсы. Климат, еда, женщины… Это не по горам, пустыням, джунглям и тропическим болотам скакать, кормя москитов и рискуя близко познакомиться с акулами, удавами крокодилами и львами. О гиппопотамах, слонах и буйволах и речи нет. А на Украине максимум можно напороться на дикого кабана. Лафа!

Так что, очередь на войну с русскими у Кулебы потихоньку выстраивается. Тем более, что для этих будущих жмуриков и виз не нужно. Отменил им Киев визы. Те же англичане уже частично подтянулись, частично собираются в дорогу. Японцы. Ну, а из тех, кого пока на месте их полиция задержала, обозначились французы. Отчего-то именно Франция у себя дома решила проявить приверженность международному праву — по контрасту с Англией, что ли? Хотя насчёт тотальной экономической войны с нами именно их министр финансов высказался. Ну и понятно, что весь западный блок и их союзники, включая «нейтралов», типа шведов, финнов и швейцарцев, а также немцев, которые опять с нами решили повоевать, хоть и чужими руками, оружие на Украину шлют.

Как там у Высоцкого было, в «Павших и живых», в старой Таганке, в 1965-м?

“По выжженной равнине —

За метром метр —

Идут по Украине Солдаты группы «Центр».

— На «первый-второй» рассчитайсь!

-Первый-второй…

Первый, шаг вперёд — и в рай!

— Первый-второй…

А каждый второй — тоже герой —

В рай попадёт вслед за тобой.

— Первый-второй.

Первый-второй.

Первый-второй…”

Ни один из этих идиотов, которые сейчас отправляются на Украину, как бы хорошо он ни был подготовлен и вооружён, не должен вернуться оттуда живым. Они все должны там лечь, удобрив местный чернозём, закопанные как собаки, без памятников и памяти о том, что они вообще жили на этом свете. И все они должны это заранее знать.