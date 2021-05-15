Список недружественных России стран

Список появился наконец-то недружественных России стран. Длинный! Читать, не перечитать. Целых две: США, да Чехия. Такие эмоции вызывает… Ну, понятно: выдохнула Европа. Болгария и Румыния, Польша и Словакия, Великобритания и Швеция. Они, оказывается, пока что нам страны не такие уж… А какие, кстати? Недостаточно враждебные? Второй степени недружественности? Или ещё как? Эстония, Латвия и Литва, Грузия и Украина с Молдавией нам кто? Не народы, не страны как таковые, большая часть которых только в СССР и возникла, а их государственные органы, про которые, собственно, и речь?

Опять наш медведь, от которого ужасов ждали, чижика съел. По классику. Или это так и было задумано? Замах на рубль, удар на копейку… Да что там! На ломаный грошик. Было бы грустно, кабы не было так гомерически смешно. «Список» из двух стран, из которых одна — главный игрок против нас и организатор всех наших проблем, а другая такая не пришей кобыле хвост… Это же надо было кому-то додуматься, чехов к американцам добавить в совершеннейше идиотский в результате этого «список»… Выпимши, что ли, кто из начальства был? Или вторую страницу потерял — под стол улетела, там до сих пор и лежит, позабытая, позаброшенная?

Американо-чешский список на двоих игроков — это как знаменитая колбаса из конины и рябчика, в пропорции 1:1 — один конь, один рябчик. Как в доску пьяный Ельцин, писающий в Ирландии на колесо самолёта или дирижирующий в Германии оркестром. Как его же выступление в Конгрессе США с призывом благословить Америку. Как все наши «реформы», с самого начала, до сего дня. Не скажем: «как приватизация» или «как залоговые аукционы» — там позорнее было. Но порядок величин один. И если это непонятно, пускай начальство команду свою меняет и гонит её к чёртовой матери. Совсем охренели, бестолочи, шефа подставлять…