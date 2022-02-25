Если бы даже украинское руководство годами не делало всего того, что делало и не говорило того, что говорило, непрерывно повышая ставки в противостоянии с Россией, провоцируя Москву и нарываясь на все те неприятности, на которые в итоге нарвалось, судьба его была бы предрешена игрой внешних сил вокруг Украины, в которой она выступала в малопочтенной роли теннисного мячика или воланчика в бадминтоне. Вечная перепасовка Украины от США к Евросоюзу и Турции, с полнейшим игнорированием России с её вековыми геополитическими, историческими, человеческими, экономическими, религиозными и культурно-цивилизационными связями с Украиной ни к чему другому, чем сегодняшнее положение дел привести не могло. Оно и не привело.

Если внимательно просмотреть список персоналий, компаний и организаций России, против которых буквально перед самым началом военной операции на Украине, сразу же после признания Москвой независимости ЛНР/ДНР были введены ограничения самого жёсткого рода, бросается в глаза его всеохватность. Сами эти санкции сплотили вокруг российского президента национальную элиту: политическую, деловую, административную и дипломатическую так, как мало что ещё могло бы сделать. Что до заверений в том, что санкции не направлены против населения страны, тут дело не в персоналиях. То, что Абрамович больше не сможет жить в Британии, а депутаты Думы ездить в Европу, действительно мало кого в России волнует. Волнует другое.

С чисто утилитарной стороны дела, давление на экономику страны в целом, её финансовую систему и промышленность затрагивает в России всех и каждого, но это ещё можно было бы пережить, не начиная войны. А вот с точки зрения неутилитарной дело куда грустнее. России демонстративно, на международном уровне нанесена пощёчина, причём после долгого периода шельмования за “допинг” в спорте, мутнейшую историю со Скрипалями, измывательства с визами и прочая, и прочая, и прочая. И если наша “элита” к унижениям привыкла и на них ради достижения своих личных целей, у кого уж они какие, готова идти, то народ волновало и волнует в основном одно: когда начальство перестанет дурью маяться, страну разбазаривать и оптом и в розницу её продавать?! Так что тут совпало: население с властью западники своим идиотизмом тоже сцементировали.

Что до тех, кто от всего этого остался в стороне, поскольку давно и прочно добровольно работает не на страну, а на её врагов, либо по дури своей зомбирован и распропагандирован, так что верит каждому слову, которое с их стороны доносится и готов исполнять любую их команду, будь то поддержка Навального, антикоронавирусные бунты или борьба за свободу действий каких угодно экстремистских групп и сект, под прикрытием борьбы за свободу религии и демократию, которая опять-таки заключается в слепом копировании западных структур и следовании их инструкциям, они могут только вовремя отойти в сторону и не морочить голову остальным. Впрочем, могут и не отходить. Тогда их просто затопчут или разорвут на “десять тысяч маленьких медвежат”, как чуть не произошло с Балу в “Книге джунглей”. А есть у них Нобелевская “Премия мира”, или нет, неважно. Это мало кому будет интересно.