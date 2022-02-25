«Ла Скала» ПОТРЕБОВАЛО от Валерия Гергиева выступить за прекращение военно-миротворческой операции России на Украине

Руководство миланского оперного театра «Ла Скала» в ультимативной форме ПОТРЕБОВАЛО под угрозой прекращения сотрудничества от российского дирижёра Валерия Гергиева, периодически выступающего там в качестве приглашённой звезды, выступить за прекращение военно-миротворческой операции России на Украине. Шикарная постановка вопроса, напоминающая откровенный рэкет самого дурного толка куда больше, чем искренний призыв европейских пацифистов из числа деятелей культуры к российскому собрату. И то, что очередная группа евроидиотов продемонстрировала, до какой степени они ничего в этой жизни не понимают и понимать не желают, не столь важно, как то, с какой наглостью и каким апломбом они Гергиева пытаются шантажировать.

Одновременно британский экс-министр Дэвис Дэвис призвал руководство королевских ВВС бомбить российскую бронетехнику на Украине, аргументировав это тем, что перебросить туда наземные силы для того, чтобы прикрыть ВСУ, а точнее — режим Зеленского от наступления частей ЛНР/ДНР, поддерживаемых Россией, Британия уже не успеет, так хотя бы с воздуха им поможет. Интересно, в курсе ли он, какая судьба в этом случае ожидает ВВС Великобритании, с учётом того, что представляют собой российские системы РЭБ и ПВО, а также ВКС РФ? Хотя, может быть, сильно выпимши был? С англичанами это сплошь и рядом бывает. Или вдохновило его недавнее обещание британского министра обороны «отпинать» Россию в любом месте в любое время? Очень любопытно будет на это посмотреть!

В принципе, удивляться нечему. Санкции США и Евросоюза против российских парламентариев за признание теми независимости Донбасса чётко показывают, что такое для всех тамошних бонз подлинная демократия. Это точное соответствие любого голосования любого парламента в мире интересам Соединённых Штатов в той форме, которая будет до туземцев доведена свыше. То же самое — дипломаты и журналисты, которые должны делать, писать и говорить исключительно то, что американскому и европейскому руководству нравится и лежит в русле его целей. Санкции против Соловьёва, Захаровой и Симонян именно про это. Ну, а все прочие, от Шойгу до Вайно, в санкционные списки попали просто чтобы их запугать, потому, что на что-то дельное способны или по блату: личные враги их туда вставили.

Ходорковский там, Невзлин, Каспаров, западные конкуренты — если речь идёт о бизнесменах, или ещё кто, имеющий доступ к инстанциям, которые отвечают за отношения с Россией… Хотя, какие могут быть после всего, что нам продемонстрированно, отношения? Как с колонией или в лучшем случае нелюбимым протекторатом, мы не согласны. Требуем равноправия, уважения, учёта интересов и, наглость-то какая, безопасности! А вот на это они там, на Западе, никак пойти не могут. Наверное, Заратустра им не позволяет, как сыну турецкоподданного у Ильфа и Петрова. Такой, оказывается, коллективный Остап Бендер Западом руководит… Ужасно этому новому великому комбинатору не хочется переквалифицироваться в управдомы. Так злятся западники, аж кушать не могут. А ведь придётся! Не мытьём, так катаньем…