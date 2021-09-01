{ 1 сентября 2021 }

Конец августа у администрации президента Украины вышел насыщенным…

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Конец августа у администрации президента Украины вышел насыщенным — ещë бы, ведь Зеленский и «первая леди» наконец-то добрались до США и ждут переговоров с Джо Байденом. А пока суть да дело, настоящий днепровец обсудил с директором NASA проекты, к которым может присоединиться Украина со своими «уникальными космическими технологиями» (в переводе с зеленского на русский — тем, что осталось от Южмаша).

Попутно глава офиса президента (ох уж эти прямые кальки с вашингтонского, перед глазамм вместо государственного учреждения вывеска ООО «Вова и Квартал» (формата А4 в матовом файле)) Арестович «повидомил», что если Россия не нападет, но «навяжет боевые действия, то Украине будет чем ответить, а ещë пан Главнокомандующий обещал привезти из США сотню-другую списанных Хаммеров. Ух, тогда повоюем (но это не точно).

И за этой публичной клоунадой трудно разглядеть действительно важные новости. Украинский «Энергоатом» подписал меморандум с американской Westinghouse о строительстве пяти энергоблоков АЭС на Украине.

Что это означает на практике? Во-первых, реакторы от Westinghouse означают, что и топливо будет тоже американское, с соответствующе заокеанской логистикой и хитрыми обязательствами по утилизации ОЯТ.

Из «во-первых» логично следует во-вторых — новые реакторы должны заместить старые, ещë советские, работающие на сборках российского поставщика «ТВЭЛ» (входит в «Росатом»), соответственно, и закупок российского ядерного топлива будет меньше.

В-третьих, стоимость проекта — до $30 млрд. Стоит ли говорить, что у Украины сейчас таких денег просто нет. Ни сейчас, ни даже в радужных перспективах получения от России компенсаций на воротник, то есть за Крым и Донбасс. Значит, кто-то эти деньги даст. Кто-то, у кого такие деньги есть. И такие деньги «за красивые глаза», как правило, не дают.

А в-четвертых всë это странным образом противоречит многолетним страданиям Украины и партнеров по поводу российского газа, его транзита и цен за газ и транзит. Зачем, спрашивается, Украине такая мощная «энергонезалежнисть», если вот буквально только что она доказывала, что без транзита ей не жить.

Заметим, именно без транзита, потому что российский газ Украина не закупает, а закупает реверс из стран, куда российский газ идëт транзитом через Украину. Потому что «на входе» в украинскую газовую систему действует российская цена поставки, а в бумажном реверсе заложен всë тот же транзит, но уже по другой цене.

Складывается впечатление, что в вопросах «голубого топлива» наш южный сосед потерял всякий стыд и просто хочет поставить Россию одновременно и «на бабки», и в соответствующую позу. Зря вы так, пан Зеленский. Такое в России можно только Лукашенко. А больше никому.

Методичка


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