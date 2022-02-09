Зеленский и Стамбул — новая версия «Запорожца за Дунаем»

Накал страстей вокруг отношений России с Украиной такой, что аж воздух потрескивает. Кто только в них не лезет! И европейцы, и турки, и американцы… Все что-то советуют, чего-то требуют, чем-то угрожают, намекают на что-то… Наверное, помочь хотят. Только непонятно: украинцам или самим себе, что уж им там от нас и от украинцев нужно. Или просто рыбу ловят в мутной воде, у кого на какую воображения хватает. Особенно веселит предложение Эрдогана перевести переговоры по Донбассу в Стамбул, с которым немедленно согласился Зеленский. Как вдумаешься в эту гениальную идею, с учётом истории Украины, а также войн за её территорию Российской империи и Оттоманской Порты, так весело становится! То один комик во всей этой истории был — украинский президент, а теперь второй появился: турецкий. Как он «Слава Украине» сказанул! Ещё один бандеровец нашёлся, хренов, только с берегов Босфора…

Интересно, если Эрдогана в Германию запустить, он, чтобы немцам потрафить, «Хайль Гитлер!» им скажет? А в Аргентине станцует качучу, согласно бессмертному рецепту Бубы Касторского в исполнении Бориса Сичкина из «Неуловимых мстителей»? Кстати, похож! Усы, амбиции истинного эстрадного гения… АЭС мы ему зачем-то строим и продаём много чего по линии не только нефти и газа, но и военной техники. Но если попристальнее глянуть, складывается такое впечатление, что влезая без мыла в каждую щель на постсоветском пространстве, он у нас успешно первородство отторговывает за чечевичную похлёбку, и даже не повышенной калорийности, притом, что изрядная часть наших придворных продаться только рады. Хоть американцам, хоть туркам, хоть Европе, хоть японцам. Кому какой кусок нужнее, лишь бы цену получше отторговать.

Впрочем, по этой части у начальства, наверное, свои резоны. Или ему просто недосуг в мелочах разбираться — бывает и такое в этом мире. Жалко, конечно, что в разряд мелочей попадает всё то, что туда попадает, пока наивная, как всегда и бывает, народная масса ждёт от царя не только доброго слова, но и чего-то конкретного, из тех областей, которыми предшественники прославились, превращая заштатное Московское княжество сначала в Российскую империю, а потом и в Советский Союз, но тут уж, как есть. Что там классик сказал насчёт того, что: «Народ безмолвствует»? Ну, правильно сказал. Ему только и остаётся безмолвствовать, народу. Без него решат, как это всегда бывает. Вон, на Украине, в Грузии и Армении он не молчал и до сих пор не молчит, ну, и что изо всего этого там в итоге вышло? Хотя, наверное, тамошнему населению это охренительно нравится…

В общем, мальчик из старой песни хочет в Тамбов, а Зеленский — в Стамбул. Как мама напевала: «Распустила Дунька косы и за нею все матросы». Тем более, что частично Стамбул — Европа, а значит реализуется ещё одна старая мечта, чтоб помянутую Дуньку в лице Зеленского всё-таки пустили в Европу. Хоть в такую. А то во всей остальной он уже был и там изрядно надоел и со своими вечными просьбами денег и оружия, и с наездами его послов на местные власти по поводу и без за то, что те плохо Украину против России поддерживают. Интересно, он европейцам так же сильно надоел, как нашим? Во всяком случае, смотреть его комедии сейчас совершенно невозможно. Комик был неплохой, но роль президента ему очень уж не удалась. Так бывает. Гитлер писал неплохие акварели, Геринг был отличным лётчиком, а Гиммлер выучился на агронома, но помнят их не за это…

В общем, всем есть дело до чисто семейных отношений Москвы и Киева. Все за них так переживают, так ночей не спят, пытаясь внести свою лепту в эту историю, у которой уже не семь, а семьдесят семь нянек образовалось, по результатам чего, похоже, что у дитятки ни единого глазу не останется… Да и нянькам не уцелеть. Не понимают они этого, что ли? Такое искреннее желание всеобщая забота о том, как бы злая Россия демократическую Украину не обидела, вызывает покончить со всеми её советчиками и помощниками — разом… И ведь необходимые для этого ресурсы есть, и даже с избытком! Молиться надо на Путина и Украине, и коллективному Западу, и эрдогановской Турции, с его фирменной сдержанностью и чисто деловым подходом ко всему в этом мире, который он упорно им демонстрирует. Не был бы таким, как есть, давно бы полетели от этой гопы клочки по закоулочкам…