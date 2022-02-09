Странная ситуация с бродячими собаками

Странная у нас в стране складывается ситуация с бродячими собаками. Очень странная. Есть до крайности путаное законодательство, которое с одной стороны призвано продемонстрировать западному обществу нашу гуманность (всё равно никому ничего не докажем, но это уже другое дело), а с другой пролоббировано отечественными зоозащитниками каких угодно политических взглядов, которые просто животных жалеют — многие вполне искренне, а некоторые из-за проблем с психикой, при которых им собак жальче, чем людей. Кстати, среди тех, кто против любого живодёрства выступал, был и покойный Патриарх Алексий, который живность искренне любил и был человеком более чем достойным. Есть чиновники на местах, которые кое-как эти законы выполняют, про себя не забывая. Отчего денег туда уходит немеряно, а толку мало или очень мало. Скажем, на той же стерилизации столько воруют…

Но это как везде. Так и с мусором, и с ЖКХ, и с послереформенными медициной и образованием… В общем-то, с бродячими животными у нас плохо не потому, что плохо именно с ними, а потому, что с теми, кто отвечает за то, чтобы эта проблема перестала быть проблемой, всё неладно, отчего она только усугубляется и усугубляется. Система такая. Косая, кривая, но для отдельно взятых чиновных буратинок исключительно прибыльная. И было бы всё более или менее терпимо, кабы не догхантеры, живодёры, которые у нас действуют практически открыто и совершенно безнаказанно, да абсолютный массовый пох-изм владельцев, которые в основном своих питомцев не стерилизуют, словно это им сделать — как самих себя кастрировать, а то и отпускают на свободный выгул, в том числе представителей более чем опасных пород.

Отсюда нападения на людей, которые часто заканчиваются летальным исходом, либо искалеченными, что особенно страшно, если нападают на маленьких детей. После чего на какое-то время поднимается шум, местное начальство, получив по шее из центра или само по себе, превентивно, напрягает местных же силовиков и вольных стрелков, а те гребут всех, кто им навстречу на четырёх лапах попадается. Не их вопрос, агрессивных или нет — скорее наоборот: кому охота со стаей одичавших собак или с парой-тройкой бойцовских связываться, тем более, что хозяин у них наверняка какой-нибудь местный олигарх, бандит или представитель властей, который может за свою псину и на охотников охоту открыть. Бывало и такое. Ну и, понятно, производится всё это до того безобразно, что зоозащитники буквально воют — и тоже по своему правы.

Помогает ли всё это решить проблему? Да, в общем, нет. Тут хорош был бы системный подход. Собак, которые на людей нападают, однозначно нужно отстреливать — без лишних дискуссий. Догхантеров и живодёров ловить и сажать — тоже без дискуссий. Животных, находящихся на содержании у хозяев или в приютах — стерилизовать в обязательном порядке. Тех, кто живёт у заводчиков, не получится, но их разведение надо держать под жёстким контролем. Воровство чиновников в вопросах, связанных с регулированием численности зверья, необходимо пресекать, давая за него реальные сроки — и по припискам со стерилизацией, и по строительству и эксплуатации приютов. Исключительно хлебная статья, как и всё, к чему чиновники имеют отношение. Глядишь, через пяток лет всё и обустроится. Хотя на самом деле ничего этого не будет. Пар уйдёт в свисток, деньги разворуют, а проблема только усугубится. Такая уж у нас, повторим ещё раз, система…