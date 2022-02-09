{ 9 февраля 2022 }

RT на немецком перекрыли кислород в Германии

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Лицензии нет, то-сё… Наши запустили ответку по немецким СМИ, действующим в России. Союз журналистов ФРГ призвал российское начальство эти меры обнулить. Нет, ну чего оно, начальство наше, в самом деле? Ясно же, что это две большие разницы: как можно уравнивать в правах русских журналистов, работающих в Германии и немецких, которые действуют в России?! Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие… Для тех, кто готов возмутиться по этому поводу, уточним: это Оруэлл, «Скотный двор». Так что все претензии к англичанам. Понаписали сатиры… И ведь, что интересно, за право вещания RT на немецкую аудиторию в Германии журналисты в ФРГ не вступились. Была им охота со своим начальством ссориться!

Насколько можно понять, нет у российских средств массовой информации такого права, как работа в Германии. Причём речь не об организации Берлином односторонней пропаганды и монополии на информацию (и вранье, которое по поводу России и всего, что с ней связано, в немецких СМИ только и можно отыскать). Ни дай Б-же! Исключительно и только дело в чисто бюрократических процедурах. Как и с “Северным потоком — 2″, который Германии нужен позарез и был достроен вовремя, но никто его не запускает, до лета не запустит и ведётся масса разговоров, особенно американцами, что его вообще запускать ни в коем случае нельзя. Ничего личного — просто бизнес. Как, кстати, и с вещанием RT на немецком. Хотя в СССР всё это уже было. И технологии тогда были не те, и «глушилки» советское начальство запускало, а население всё равно «голоса» слушало…

Похоже, что России в плане свободы информации и прорыва через глухую цензуру и информационную блокаду «свободного мира», придётся идти тем же путём, организуя полноценное иновещание, как это было в Советском Союзе во времена холодной войны. Опять всё вернулось на круги своя: они против нас, мы против них. Только «империя зла», которая всем рты затыкает и перекрывает кислород теперь с другой стороны. Похоже, что и в самом деле развитие человечества идёт по кругу. А если всё-таки по спирали, то спираль эта ведёт вниз, по нисходящей. Деградирует человечество, и сильно. Причём те, на кого мы ещё недавно собирались ориентироваться, особенно быстро и, сколько можно судить, необратимо. Жаль идеалы молодости, конечно, да что поделаешь…

С другой стороны, можно ли себе представить, чтобы у д-ра Йрзефа Геббельса на территории Третьего рейха работало без помех «Совинформбюро» и Левитан бы вещал?! А тем более — на хорошем немецком языке? Особенно с лета 1941 по весну 1945 года? Никаких шансов! Так чего же мы сегодняшней немецкой бюрократии удивляемся? Она какая была, такой и осталась, только теперь над ней американское начальство. Нашего больше нет — спасибо Горбачёву и Ельцину, а американцы пребывают на своём месте — в окопах холодной войны. Это только мы, идиоты, с её фронтов ушли, распевая песенки о мире, дружбе и всеобщем процветании, а они какими были, такими и остались, что нам открыто и демонстрируют. Большой привет свободе немецкого слова в Четвёртом рейхе!

Евгений Сатановский


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