В принципе, американцам и не надо пропихивать вступление Украины или Грузии в НАТО для того, чтобы обустроить там военные базы, хоть с ракетами, хоть нет. Достаточно, чтобы эти страны присоединились к Шушинскому соглашению Турции и Азербайджана или хотя бы просто вошли в Организацию Тюркских Государств на правах, скажем, ассоциированных членов или просто наблюдателей, что та же Венгрия уже сделала. Что до того, что венгры испокон веку с турками героически воевали, в Будапеште это никому не помешало. И грузинам с украинцами не помешает. А уж американцам с англичанами до чего в жилу будет… Последние, кстати, бок о бок с Эрдоганом стоят в деле освоения постсоветского пространства и чем могут ему помогают. По событиям в Казахстане было видно.

Что до наших с Турцией отношений, они вряд ли такого рода развитию событий помешают, поскольку совершенно неважно, какие они лично у Путина с турецким президентом. Тот прёт на постсоветское пространство, как пьяный матрос после долгого рейса на портовых шмар и останавливаться не собирается. Все его проекты призваны оттащить от России побольше территорий и обустроить их в качестве новой Оттоманской Порты, в чём ему ни Штаты, ни Европа мешать не будут. Да и никто не будет. А то, что при этом наше начальство периодически что-то ему срывает, как в Казахстане, или в чём-то мешает, как было в Карабахе, его особо не волнует. Газ и нефть мы ему исправно поставляем? Исправно. Атомную станцию ЗА СВОЙ СЧЁТ и на тех условиях, на которых её никто в мире никому бы строить не стал, строим? Строим. С-400 продали? Продали. И ещё продадим.

Опять же, туристы наши в Турцию ехали и будут ехать. Заместить турецкие компании на российском рынке не удалось, да и некем их замещать. Оттянуть за уши российскую региональную и ведомственную элиту от сотрудничества с турками, вкачивания в них денег и отуречивания нашей молодёжи, особенно из тюркских регионов, не представляется реальным. Ну, сдал президент Татарстана этот свой более, чем двусмысленный статус, хоть и с немалым сопротивлением со стороны Госсовета региона. Зато резко вырос объём недвижимости, которую в Турции приобрела местные чиновники. Запасные аэродромы не только в Лондоне и Майами можно себе строить. Так что, делает нас Эрдоган на нашем собственном поле, как хочет и делать будет. Тем более, в Сирии и Ливии он к нам уже приспособился, Закавказье освоил, Среднюю Азию освоит, Украина под ним будет, а там и до Якутии с Алтаем недалеко…