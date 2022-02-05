Жительницу Великобритании изнасиловали в мире Цукерберга

«Чёрное зеркало» настало раньше, чем казалось. Благодаря Создателю — основателю Facebook — можно заходить в альтернативный мета-мир и заниматься там всяким. 43-летнюю Нину Патель из Лондона на VR-платформе Horizon Venues облапали 3 персонажа мужского пола. Такую функцию можно отключать, но женщина уверяет, что не успела сделать этого.

Всё ожидаемо. Метавселенная Марка Цукерберга — рай для потребителей. Особенно, для на всю голову отмороженных субъектов, которых заинтересует безболезненная и почти бесплатная смена возраста и пола. Мало ли, кто скрывался за этими аватарами? Это, кстати, будут учиться выяснять — не удивимся, если американские юристы и законодатели посчитают такие действия харассментом. И это уж не говоря о том, что в подобный процесс могут быть вовлечены несовершеннолетние.

Чем более развитой станет система, тем оторваннее от реальности окажутся люди. И им станет всё сложнее возвращаться обратно. К тому же, для озабоченных юнцов это демо-версия взрослой жизни, только без ограничений и реальных последствий от каких-либо действий. И неизвестно, куда заведёт такое воспитание.