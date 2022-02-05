{ 5 февраля 2022 }

Жительницу Великобритании изнасиловали в мире Цукерберга

Рубрики: [Telegram]  

«Чёрное зеркало» настало раньше, чем казалось. Благодаря Создателю — основателю Facebook — можно заходить в альтернативный мета-мир и заниматься там всяким. 43-летнюю Нину Патель из Лондона на VR-платформе Horizon Venues облапали 3 персонажа мужского пола. Такую функцию можно отключать, но женщина уверяет, что не успела сделать этого.

Всё ожидаемо. Метавселенная Марка Цукерберга — рай для потребителей. Особенно, для на всю голову отмороженных субъектов, которых заинтересует безболезненная и почти бесплатная смена возраста и пола. Мало ли, кто скрывался за этими аватарами? Это, кстати, будут учиться выяснять — не удивимся, если американские юристы и законодатели посчитают такие действия харассментом. И это уж не говоря о том, что в подобный процесс могут быть вовлечены несовершеннолетние.

Чем более развитой станет система, тем оторваннее от реальности окажутся люди. И им станет всё сложнее возвращаться обратно. К тому же, для озабоченных юнцов это демо-версия взрослой жизни, только без ограничений и реальных последствий от каких-либо действий. И неизвестно, куда заведёт такое воспитание.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Константин Хабенский сыграет Цукерберга в фильме

    2. Константин Хабенский сыграет Цукерберга в фильме

    Актер Константин Хабенский утвержден на главную роль в фильме под рабочим названием «Цой и Цукерберг». О проекте студии Александра Роднянского «Нон-Стоп Продакшн» стало известно во время презентации для экспертов Фонда кино 13 августа 2013 г. По сюжету бесшабашной [Читать...]


  2. Российский МИД ждёт от Великобритании объяснений

    3. Российский МИД ждёт от Великобритании объяснений

    Российский МИД ждёт от Великобритании объяснений, по поводу финансирования отечественных НКО, признанных «иноагентами»… Забавно. Хотя, может, наши это не всерьёз? Не могут же они и в самом деле не понимать, куда именно британская дипломатическая служба засунет их запрос? [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««