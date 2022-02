Лицо Вупи Голдберг

Вупи Голдберг после длительных переговоров дала свое согласие на участие в бродвейской постановке “Забавный случай, происшедший на пути к Форуму” (A Funny Thing Happened on the Way to the Forum). Спектакль станет римейком известного фильма 1967 года режиссера [Читать...]

Дастин Хоффман, Вупи Голдберг и Бен Стиллер примут участие в работе над новым 40-серийным мультипликационным сериалом компании DIC Entertainment “Дети свободы” (Liberty Kids). Звезды Голливуда озвучат знаменитых участников Американской революции 1775-1783 гг. По словам представителя компании DIC Entertainment [Читать...]

Голливудская звезда Вупи Голдберг планирует сняться в экранизации самой известной литературной работе Льюиса Кэрролла “Алиса в стране чудес”. Актрисе отводится самая оригинальная роль. Она сыграет Чеширского Кота. Сама Голдберг считает, что идеально похожа на этого героя. Режиссер Ник [Читать...]

Барбра Стрейзанд и Вупи Голдберг решили “посотрудничать” для того, чтобы снять фильм о лесбиянках, которые взяли на воспитание ребенка. Пока еще сценарий картины, которая будет называться “What Makes A Family”, не до конца написан, но продюсерская компания певицы, [Читать...]

Адам Голдберг («Фарго», «Дежа вю») и его девушка – дизайнер и иллюстратор Роксана Денер ждут ребёнка, сообщает US Weekly. И родиться малыш должен со дня на день. – Моя подруга Роксана беременна, – признался Адам в недавнем радиоинтервью. [Читать...]