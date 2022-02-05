Посмотреть на лицо Вупи Голдберг с её знаменитым ляпом, насчёт того, что Холокост — это не про расу и расизм, а про отношение одних людей к другим — так грустно становится… Она и в самом деле не понимала, что говорит. Очень искренне высказывалась. Действительно, какой расизм? Нацисты белые, евреи белые, цыгане тоже белые. Если белые убивают белых, то это не расизм. Расизм — это когда Флойд умер. Да, из-за передозировки наркотиков, да, он был бандитом, но ведь полицейский, который его скрутил, был белый? Белый. Значит он расист. Потому что Флойд был чернокожий. Нельзя его было трогать, что бы он ни делал. Кстати! Когда чернокожий бандит грабит белого, китайца или индуса — это не расизм. И когда он ради развлечения сбивает с ног белую старушку — это тоже не расизм. Как его можно в таком обвинять?!

Грабит этот бандит не ради наживы, а чтобы неравенства в Америке меньше было, чем сейчас. Ограбленные им богаче грабителя? Богаче. А почему они такими оказались? Потому, что у них с самого начала были перед ним из-за цвета кожи преимущества. И у их родителей. И у родителей их родителей и всех их предков. Поэтому они смогли получить хорошее образование и престижную высокооплачиваемую работу, пока он страдал и предки его страдали. Теперь пускай делятся неправедными деньгами с гонимым. Что до старушки, она пострадала из-за других белых расистов, которые когда-то его далёких африканских предков в рабство обратили и жестоко эксплуатировали. И что она этого не понимает и понять не хочет, только подтверждает, что она такая же, как и все белые, которые по определению расисты.

Логика? А то! По крайней мере, для состарившейся Вупи Голдберг, которая на склоне лет увлеклась модными теориями, популярными среди американских леваков. Кстати, у нас сто лет назад такое тоже было в ходу, только негров в стране практически не было, так что наши теоретики революции на классовой теории свихнулись, как теперь американцы на идее новой расовой справедливости и воздаяния людям других рас за всё, что было и всё, чего не было с чернокожими, но книжки про это высоколобые академические идиоты написали в большом количестве и новое поколение американских интеллектуалов на своих дурацких теориях вырастили. Впрочем, там ещё гендерная тема проросла… С учётом принятой в Соединённых Штатах политкорректности они с ней ещё нахлебаются. Пока только начали…

Странно, конечно, что на слова Вупи Голдберг вообще кто-то обратил внимание. Ещё более странно, что её на какое-то время отстранили от эфира. Наверное потому, что расисты. Была бы она белая… Разве кому-то непонятно, что Освенцим и Треблинка — это не про расизм и не про расовую теорию?! И Бухенвальд, Собибор и Бабий Яр — тоже. Подумаешь, нацисты её так называли и именно чистотой расы Холокост и геноцид цыган обосновывали! А Вупи Голдберг считает иначе. И все остальные в Соединённых Штатах, такие же, как она, тоже так считают. Страшная это сила: зоологическое невежество, огромная самоуверенность, ослиное упрямство и нахрапистый апломб — вечное сочетание основных качеств, образующих и цементирующих «американский дух». Мы его в основном по заявлениям Госдепартамента ощущаем, а ведь он у них там везде…