Северная Корея запустила в сторону Японии свою собственную гиперзвуковую ракету. Южная Корея выразила по этому поводу протест. Япония тоже большого счастья не испытала. А с учётом того, что у Пхеньяна с ядерными арсеналами всё хорошо, включая водородную бомбу… Интересно — это только автору кажется, что у американцев главные проблемы ещё впереди и отнюдь не с Россией и Китаем? Нет, конечно если судить по прессе и заявлениям политиков, причём не только Соединённых Штатов и Евросоюза, но и всего этого клуба, включающего Японию и Австралию, нет в мире ничего важнее Украины и Тайваня. Именно за их будущее надлежит сражаться «свободному миру» до последнего украинца и тайваньца. Жалко, что тамошнее население позабыли об этом спросить…

Ядерные арсеналы на планете растут и этого уже не изменить. Причём новые члены «ядерного клуба» вот-вот потеснят старых. Спасибо ещё, что они друг с другом пока не воюют, хотя надежд на то, что такое положение дел навечно, никаких. Вот, будет у Ирана ядерная бомба (а она у него будет) и пар сорвёт крышку котла: такая гонка ядерных вооружений начнётся… Причём новые технологии, типа того же гиперзвука, тоже распространяются в мире — и далеко не Соединённые Штаты являются сегодня технологическим лидером. О чём, кстати, бесконечные санкции, которыми они засыпали полпланеты, и откровенный шантаж союзников, чтобы те к ним присоединялись, и свидетельствуют. Тот, кто не может честно выиграть гонку, вечно пытается подставить подножку тем, кто его обгоняет.

Северокорейские эксперименты в военной области, разумеется, касаются всех соседей этой страны, включая нас и Китай. Но отчего-то кажется, что в куда меньшей степени, чем традиционных противников Пхеньяна. И тут стоит напомнить, что с точки зрения самих корейцев — Корея одна и все они — один народ. Так уж, волею судеб, получилось, что она разделена на Юг и Север, которые между собой находятся в сложных отношениях, но о том, что когда-нибудь они объединятся, не забывают ни те, ни другие. Что до Японии, колонией которой Корея была до самого конца Второй Мировой войны, там до 70-х годов руководство больше ставило на Северную Корею и до сих пор половина корейской диаспоры Японии именно оттуда. А вот кому в этом раскладе места не будет, так это американским военным.

Исключительно интересно наблюдать со стороны за теми процессами, которые развиваются на Дальнем Востоке. Япония бодается с Китаем и нами за спорные территории — с Пекином за острова Сэнкаку, с нами за Южные Курилы. Пекин развивает проекты «Пояса и пути», которые призваны превратить его в сверхдержаву и продолжает курс на воссоединение с Тайванем. На Корейском полуострове жизнь идёт своим чередом. Обещал Трамп остановить Северную Корею, обещал… Впрочем, он и сейчас это обещает, к выборам 2024 года, благо Байден с его рушащимся рейтингом ему в этом помогает, как никто другой. Но кто во всех местных спорах совершенно лишний, так это Америка. Как уже было в Юго-Восточной Азии и, похоже, будет в Европе. Любопытный в итоге выйдет карамболь!