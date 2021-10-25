Разрушение американской военной базы Эт-Танф

Мало кто в мире отметил разрушение после атаки трёх неопознанных ударных беспилотников американской военной базы Эт-Танф, расположенной на сирийской территории, на стыке иракской, иорданской и сирийской границ. А зря. База эта контролировала значительное пространство и служила идеальным плацдармом для инфильтрации боевиков в Южную Сирию, благо их в прикрывавшем её одноимённом лагере беженцев было более чем достаточно. А там уже и до Дамаска недалеко. Объявленная американцами зона контроля охватывала 50 км — по радиусу, центром которого база была. Очень удобно: одна база, три страны… Ну и, понятно, через неё шла из Иордании контрабанда вооружения и снабжались боевики всего региона.

Чего только для ликвидации этого источника головной боли сирийского военного командования Дамаск не делал. И беженцев оттуда пытались расселить (не одни же боевики в лагере Эт-Танф были — там и гражданских мирных лиц полно), при абсолютном, демонстративно-показательном негативе по этому поводу чиновников соответствующих ведомств ООН, которые исключительно против Асада и на его противников и их западных кураторов работают. Или хотя бы взять под контроль процесс распределения гуманитарной помощи, оснастив грузовики с ней, идущие в этот район под эгидой ООН, видеорегистраторами, чтобы понятно было, что именно и кому везут… Тоже сорвали чиновники ООНовские. Такие стеснительные оказались люди!

Оказалось, всё много проще. Прилетели, разбомбили, улетели. Два беспилотника из Ирака, один с сирийской территории. Американцы ещё про ракеты, которыми базу обстреляли, говорили, но им особой веры нет. Скажем, по данным местных источников, они во время обстрела понесли потери в личном составе, а Псаки утверждает, что Белый дом про это ничего не знает. Врёт, как пишет, как обычно и делает. И тут вопрос: кто Эт-Танф разгромил? Первые, кто приходят в голову — иранцы. У них с Вашингтоном как раз затык возник в переговорах по ядерной программе, а Эбрахим Раиси, нынешний президент Ирана, человек жёсткий и в окружении его — сплошные силовики. Да и было такое уже — с Саудовской Аравией, и давно. Тоже с применением ударных беспилотников.

Турки? Вряд ли. У них с американцами свои счёты, по северу Сирии, где те им, поддерживая курдов, очень мешают, да и много по чему ещё. С другой стороны, как бы Эрдоган к Байдену лично и Америке в целом ни относился, наносить удар по американской военной базе, пускай даже имея для этого все необходимые военно-технические возможности, он, скорее всего, не стал бы. Или пока не стал бы. Там игра сложнее. Сами сирийцы? Точно нет. Да, американцы оккупируют часть их территории, но вступать с ними в прямое боестолкновение, да ещё и имея на руках непогашенное сопротивление исламистов в Идлибе, курдские ополчения на севере страны, турок, наступающих там на позиции сирийской армии и курдских пешмерга, а также контролируемое американцами Заевфратье, Дамаску не с руки. Ну, и это точно не мы. Может тогда, марсиане?