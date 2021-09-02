О США и саудовско-российском соглашении по сотрудничеству в военной сфере

Предупреждение по поводу сотрудничества с Россией в военной сфере получил один из наиболее богатых и влиятельных союзников США, Саудовская Аравия, которая только недавно заключила соответствующее соглашение с Москвой. Чистый Гайдай. Как там у него в «Кавказской пленнице» было с товарищем Сааховым? «Ничего не сделал, только вошёл. Обидно, да?!» Вот и тут, тот самый случай. При этом ни одной крупной сделки саудовцы ещё с нами не подписали, но могут. А там ведь рынок вооружений какой? Большой рынок. Чтоб не сказать, сверхкрупный. И если американцы с этого рынка как могут немцев, французов и англичан выжимают, можно только представить, какую аллергию у них вызывает возможность появления там России. Что называется, ничего личного — просто бизнес…

С другой стороны, у нас тоже ничего личного. Деньги хороши исключительно в собственном кармане, а не в кармане конкурентов и, тем более, противников. Что нам, за американскую оборонную промышленность теперь начать переживать? Они же за нас не переживают. Наоборот, выжимают отовсюду, откуда только могут. Лишь бы впарить за бешеные деньги свою технику. Нужна она, не нужна, поможет в случае реальной внешней угрозы опекаемой ими стране, или просто разорит и камнем на шее у неё повиснет, неважно. Как с Польшей и американскими танками сейчас и происходит. Что до Саудовской Аравии, она загружена американскими оборонными системами по самое горло и контракты там бешеные. Только толку от них особого нет.

И тут даже не в том вопрос, что огромную часть поставляемой им из США военной техники саудовцы просто не успевают или не в состоянии освоить. Хотя и это имеет место быть. Но куда существеннее то, что руководство королевства трезво осознаёт: в случае реальных военных конфликтов она может оказаться бесполезной. Те же американские системы ПВО просто не могут прикрыть стратегические саудовские объекты от атак хоуситских ракет из Йемена и ударных беспилотников из района Персидского залива (предположительно, проиранских иракских группировок). Минимум в половине случаев эти атаки успешны. И тут цена вопроса слишком высока. Под ударом аэропорты, морские порты, опреснительные заводы, нефтеперерабатывающие комплексы… Не до жиру.

Опять же, системы С-400 турки у России закупили? Закупили. И ещё закупать собрались. Страна НАТО, между прочим. А Турция для её бывших провинций, одной из которых является Саудовская Аравия, не самый худший пример. Турки в оружии и военном деле, как таковом, толк знают и это в арабском мире аксиома. Так что их пример дорогого стоит. Опять же, это Трамп с главным противником Саудовской Аравии, Ираном, вёл себя брутально, что в немалой степени позволило американским оборонщикам вытеснить из КСА ставшими там излишне активными французов. Байден же явно настроен на умиротворение Тегерана, работая над возвращением США в ядерную сделку, которую Обама заключил, а Трамп разрушил. Да и уходит Америка с Ближнего Востока. Явно уходит.

Из Афганистана Байден войска вывел? Вывел. Причём, максимально потеряв лицо. Такого позора США не испытывали со времён провала во Вьетнаме. Притом, что тогда они проиграли по сути СССР и Китаю, а за талибами никто из Великих держав не стоял. Да и видеокадров таких, как из Афганистана, тогда никто не транслировал. И тут можно говорить что угодно. На Востоке лицо теряют один раз — первый и последний. И саудовцев приход к власти в Афганистане радикальных исламистов отнюдь не радует. Тем более, что боевиков «Исламского государства» они сами боятся как огня. Те на Катар ориентируются, а отношения Эр-Рияда с Дохой — это такой «террариум единомышленников»… Да и надвигающийся уход США из Ирака, анонсированный Байденом, для королевства — нож в спину.

Основной силой, на которую в складывающемся региональном геополитическом раскладе будет опираться шиитское правительство в Багдаде, окончательно становится Иран. Что для саудовцев — страшный сон. И то, что они пытаются как могут разыграть карту панарабизма, завязав отношения с основными шиитскими лидерами Ирака, мало кого в Эр-Рияде успокаивает. Тем более, завязнув в войне в Йемене, выиграть которую КСА явно не может, притом, что у их главного союзника на йеменском фронте, ОАЭ, в этой стране свои интересы, отнюдь не совпадающие с саудовскими… Ну, а с учётом того, что Россия де-факто выиграла ситуацию в Сирии, сдерживает союзную Катару Турцию и имеет сложные отношения с Ираном…

Дополнительным плюсом для Эр-Рияда являются прочные связи Москвы с Египтом, Иорданией, Эмиратами и Израилем, что резко контрастирует с советским периодом отечественной истории, когда наша страна вступала в союзы с одними государствами против других. Нынешняя российская политика «разомкнутых треугольников», позволяющая поддерживать ровные отношения со всеми, включая даже те страны, с которыми по каким-то вопросам существуют жёсткие разногласия, куда более прагматична. Да и по стабилизации цен на мировых нефтяных рынках Саудовская Аравия и Россия не один год сотрудничают. Не идеально, но более, чем плодотворно и с немалой общей выгодой. Так что, пугать КСА из-за контактов с Россией американцам вряд ли стоит. Впрочем, это их традиционная политика. Имеют право в очередной раз упасть в лужу. Не стоит им в этом мешать.