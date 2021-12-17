С пункта снабжения американской военной базы четыре года воровали топливо

Четыре года в Румынии воровали топливо с пункта снабжения американской военной базы. Ущерб причинён на миллионы долларов. При этом потрясающее объяснение произошедшему дал румынский министр обороны, заявивший, что американцы сами виноваты: какого дьявола они своё топливо держали не под военной охраной?! «Американцы недостаточно знакомы с особенностями румынской национальной культуры», — это было министром сильно сказано. С душой! И с каким уважением к его родной стране, где действительно «культура» такая, как она есть! Воровали, воруют и воровать будут, что, кстати, у нас насчёт Румынии было известно всегда — и в царские времена, и в советские, и в нынешние. Стезя у неё такая в культуре. Особый румынский путь.

Нет, конечно, страна эта исключительно хороша с точки зрения природы и неплоха для тех, кто любит лёгкие местные вина. Опять же, история… Римские легионеры и их потомки, славяне, валахи, турецкие янычары и их правнуки, цыгане, мадьяры, евреи — много кто в Румынии жил и живёт. Опять же, граф Дракула из Трансильвании и обошедшие весь мир истории насчёт вампиров — изюминка местного туризма. Медведей в горах много, что для Европы редкость. Развалины живописные. Церковь в стране православная — для наших, вроде как, это плюс. Хотя сейчас она ориентируется на Запад, как и положено стране, традиционно бывшей таким флюгером, что про неё не зря сложили анекдот, что для Германии в принципе неважно, на чьей стороне Румыния вступит в войну — её или её врагов…

В Берлине всегда справедливо считали, что, чтобы её спасти от поражения или чтобы разгромить самим, немцам нужно одно и то же количество дивизий. Так какая разница, за кого она?! Но немцы-то Румынию хорошо знали, а вот американцы… Топливо у них сливали в особо крупных товарных количествах, поди ж ты! А не надо фраерами быть, что им открытым текстом румынский министр обороны и сказал. Уж на что Остап Бендер был выдающимся авантюристом, но на какой границе его в конце «Золотого телёнка» ограбили до нитки? Не на румынской, случайно? Так что, пускай американцы выучат, что такое «бранзулетка» и «сигуранца проклятая». Пригодится ещё, и не раз. Они же хотели, чтобы блок НАТО двигался на Восток? Ну, он и продвинулся. Теперь Румыния — их головная боль, а не наша. Им понравится…