Держитесь, «рыжики»!

Чертовски интересно, выполнит ли британское руководство угрозу, насчёт конфискации собственности «российских олигархов», находящейся в Великобритании, благо это будет касаться «любых компаний, интересных Кремлю», на которые «опирается российское государство», причём «спрятаться никому не удастся». Лучшей помощи действующему российскому президенту в давным давно анонсированной им, но никак бескровно не получающейся «национализации российской элиты», и придумать нельзя. Как будто наши силовики эту идею британцам посоветовали и с ними её до мелочей отрепетировали, чтобы когда те свой набор глупостей проговаривать будут, не сбились и не упустили чего существенного. Ну, они и не упустили.

Великобритания нынче как с цепи сорвалась. И от СВИФТА надо Россию отключить (не вопрос, пускай лоббируют), и санкции на неё наложить такие, чтоб свету белого не взвидела, и военных аж под две тысячи в Эстонию послать (мало им там местные морды бьют, когда те в барах со свойственным им отсутствием политеса к девочкам пристают), и на Украине маневры военнослужащие Её величества отрабатывают в тех самых местах, где их, начнись у Киева война с нами, и закопают. И в росте цен на газ и электричество Россия виновата, а не собственный идиотизм европейцев, включая англичан (точнее — их начальство, которое по этой части бьёт все рекорды). Ну вот, теперь ещё собственность у русских бизнесменов в Британии начнут конфисковывать. Красавцы!

Напокупали там, понимаешь, дома и квартиры, обзавелись землями и вложились в акции, золота навезли (по некоторым данным — 700 тонн только за последние два коронавирусных года). Яхты, замки, стадионы… Интересно, Абрамович всё там продал, что у него было? Затесались в высшее общество, забили своими детьми престижные школы и университеты, навезли жён и любовниц. А президентом у них по-прежнему Путин, хотя давно им было всем сказано, чтобы Навального ставили, и вообще ведут себя нагло, не по-туземному. Крым не отдали, в Сирии не дали свергнуть Асада, в Ливии мешают, в субэкваториальной Африке появились, в Казахстане переворот сорвали, с Китаем отношения наладили… В общем, даёшь Великую Британскую революцию!

Грабь награбленное — классическая формула любых революционных потрясений, а уж если дело касается иностранцев — это вообще святое, в том числе для англичан, которые горазды другим сказки рассказывать про верховенство закона, незыблемость права частной собственности и прочие приятно звучащие байки для приманивания к себе богатых дураков, а сами как были в глубине души бандитами и пиратами, так ими по сей день и остаются. Американцы, швейцарцы и голландцы, впрочем, ничем в этом от них не отличаются. И тут вспоминается Карл Маркс, который ясно писал, что мировая социалистическая революция начнётся с Соединённых Штатов и Англии, как двух самых передовых стран мира капитализма, первыми вошедшими в стадию ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ.

Вот это мы там сейчас и имеем — в США, Великобритании и, с оглядкой на них, в континентальной Западной Европе. Они не сошли с ума — они просто вышли на тот самый этап развития, когда прогноз Маркса сбылся. Молодец он, всё-таки был! И друг его, Фридрих Энгельс, был молодец. Кому, как не нам, изучавшим в советское время полные собрания их сочинений, это знать! А что Ленин исказил учение классиков и начал, улучив момент, революцию кроить в совершенно к этому не приспособленной, неразвитой аграрной монархической стране, с её абсолютизмом, предрассудками, а также феодальными и кланово-племенными пережитками так мы с тех пор и шарахаемся из стороны в сторону, от социализма к капитализму и обратно. Кстати, и предреволюционная глобализация как раз на планете только что прошла, о которой классики говорили.

Так что, нехай они там у себя конфискуют, что наши воры-чиновники и олигархи к британцам уволокли. Заодно будет повод на них наехать по-полной, со страшной силой — отбирать своё, как-никак, надо будет? Не оставлять же Джону Булю такую добычу! Там, если на круг посчитать, такие сотни миллиардов и триллионы… А ведь самый болезненный внутренний орган у человека — это карман. На него если всерьёз наступить, так в глотку вцепиться может! Ну и, если пойдёт такая пьянка, тут их надо будет благодарить по-полной, за всё хорошее. За золото гетмана Полуботка, за Большую Игру, за поддержку турок, интриги с персами и за басмачей, за то, что Николая II его кузен — британский король предал, за планы Черчилля ударить нам в спину сразу после Победы, за игры Тэтчер с Горбачёвым и нынешние их интриги на постсоветском пространстве… Ну, держитесь, «рыжики»!