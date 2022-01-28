Начало войны с Россией

Очередной вопрос журналистов: можно ли будет считать объявление персональных санкций против президента Путина, о которых так много говорят в Соединённых Штатах, началом войны с Россией? Честно говоря, вопрос этот поставил в тупик. А она, война эта, разве ещё не идёт? Причём не просто война, а война на уничтожение, рассчитанная на то, что России не останется на карте, а что уж там будет на её месте — не столь важно. Пять небольших государств, десяток или больше — переваривай, не хочу. Точь в точь, как было с Советским Союзом и Югославией. Сколько при этом погибнет народу, неважно. Какие мерзавцы придут к власти на руинах страны — тем более. Останется что-то от её экономики или нет — вообще не проблема. Конкурентоспособного точно не будет ничего — по Украине и Прибалтике видно.

Кстати, видно это и по Восточной Европе. А если так дело дальше пойдёт, то будет видно и по Европе Западной. И насчёт нашего с этими ребятами союза против террористов не нужно иллюзии строить. Это мы для Запада в войне с террором союзники, а для них террористы — инструмент, в том числе против нас и Китая. По крайней мере, для политиков, спецслужб и военного командования. Видно было по Ближнему Востоку, где последние иллюзии по этой части убила Сирия, да и по Чечне можно было сообразить, куда дело шло. Кстати, Казахстан, судя по всему, должен был стать ещё одной Сирией и похоже, что там ничего пока не закончилось (а у его соседей вот-вот начнётся). Ну, а там, где исламисты джихадистского толка — не фактор, используют нацистов, пантюркистов, сепаратистов и националистов всех типов и видов.

Нет, обстрелы и бомбёжки нашей территории пока не ведут, опасаются ответа. Но это пока. Тем более, к большой войне против России и американцы, и Североатлантический альянс, и все их союзники готовятся со страшной силой. Тренировки местных боевиков, военные маневры, строительство баз на границах, подвоз поближе к нам тяжёлых вооружений, появление на российских границах спецподразделений… При этом санкции за санкциями, информационная война невиданных масштабов, попытки использовать обширную пятую колонну внутри страны, подготовленную за последние 30 лет на всех уровнях, включая массу народу из нашей собственной вертикали власти… Это далеко не памятная многим холодная война — это много хуже. Тем более, проиграем — хана нам наступит. Причём всему и полная.

Что по сравнению с ЭТОЙ войной, до поры не столь заметной, как война обычная, персональные санкции против Путина? У него что, счета на Западе? Акции? Дома и квартиры в Калифорнии и Флориде, где он на пенсии жить собирается? Он сильно заинтересован в отдыхе на тамошних курортах? На второй год коронавируса особенно смешно звучит… Или из-за этих санкций у него рейтинг дико упадёт, население в нём разочаруется и за него не проголосует? Полные идиоты… Оно, население наше, только плотнее вокруг него соберётся. И без того самый популярный политический лидер в стране — на порядок более значимый, чем даже наиболее известные и достойные из российской элиты — настоящей, а не той шпаны, что себя этим словом называет. А после введения против него санкций, вообще может пожизненно править без малейших колебаний и сомнений. Ну, пускай вводят!