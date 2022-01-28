Осточертели соседи наши со своими заморочками

Осточертели они там все, соседи наши, со своими заморочками. Одни, демонстрируя, что они больше не в русскоязычной зоне, срочно с кириллицы на латиницу переходят. Интересно, когда Штаты окончательно накроются, эти любители символики на иероглифику будут переходить или на арабскую вязь? Пускай, если иероглифы их внимание привлекут, сразу на китайские уходят — пригодится. А то опять их занесёт не туда… Геополитика — штука такая. Сегодня одна цивилизация в моде, завтра другая. Сегодня одна страна — царь горы, завтра её противник, а послезавтра вообще кто-нибудь третий, невесть из какого угла — нырь, и в дамках. Сказал бы кто-нибудь лет 300 назад насчёт Соединённых Штатов Америки — то-то народ в Европе бы ухохотался! Да и в Азии тоже. А сейчас ничего, привыкли.

Украина, опять же, вертится, как лярва на шесте. То она с нами воюет. То не воюет. То не сегодня — завтра Путин у них Харьков оккупирует. То можно за тот Харьков не бояться. И почему именно Харьков, а не Львов или Киев? Основные чудилы там сидят — и ещё неизвестно, где их больше. Президент юморист, трепло с языком без костей и наглец, каких свет не видывал. Министр иностранных дел идиот и послы у него такие же, особенно тот, который в Германии сидит и ведёт себя так, словно его там то ли гауляйтером назначили, то ли он сам себя на эту должность определил. Силовики все как один бандосы — пробу ставить некуда. Как, впрочем, и губернаторы. Что до обычных бандитов — страна дошла до уровня 1918 года: в каждом городе свой батька, один другого дурнее.

Закавказье — частично турецкая провинция, частично ею стать боится. При этом наш лучший друг после Обамы — президент Эрдоган, которому Россия неизвестно зачем за свои деньги атомную станцию строит, ни при каких обстоятельствах не способную окупиться и с самого начала она окупиться не могла, прямо на глазах у нас строит на костях Советского Союза и Российской империи новую Оттоманскую Порту и показательно этим гордится. Причём охренел до того, что предлагает России посредничество в отношениях с Украиной. Наглость, конечно, второе счастье, но не до такой же степени? Почти 400 лет наши турок душили, душили — в том числе из-за Украины, и вдруг — здравствуйте, моё почтение, они опять там. Пора Петра с Екатериной и Потёмкиным воскрешать, или хватит Нахимова со Скобелевым?

Что до просвещённых европейцев, начиная с поляков и шведов и заканчивая французами, немцами и особенно англичанами, а также их собратьев по морочению нам голов, претензиям и санкциям: японцев и американцев, может все они вместе взятые или порознь нам наконец-то войну объявят? Или хотя бы сотворят что-нибудь такое, за что нам их не жалко будет отправить к Создателю всего сущего — и трава не расти? Как зовут их королей и королев, премьеров и президентов, неважно. Кто из них выше по положению — тоже. Раз и навсегда врезать по ним, и отыграть своё. А в свой срок, как радиация ослабнет, пускай их территории африканцы заселяют, выходцы из Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Во первых — они тоже люди, а во-вторых — эти уж больно надоели. Перемена мест слагаемых: сумма будет та же.