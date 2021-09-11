11 сентября. Начало конца современного мира

11 сентября… Бывают в истории такие даты, которые чётко, как по линейке, отделяют один её этап от другого. Вот — эта как раз из тех. День, когда по Америке был нанесен казавшийся невозможным без новой мировой войны удар. Она, собственно, уже шла, причём на многих фронтах (и идёт до сих пор) — война против современного мира исламистского терроризма, опирающегося на радикальный ислам, ислам джихада, где-то шиитский, но в основном суннитский, но её никто так не называл и до сих пор не называет. А зря. Пока что, джихадизм выигрывает почти везде, уступая временно перед грубой военной силой только для того, чтобы перегруппироваться, отбить своё и перейти в наступление на противников. Ну и, понятное дело, заодно зачистить иноверцев и еретиков.

Сейчас это особенно заметно — по талибам, которые нанесли американцам крупнейшее военное и политическое поражение со времён Вьетнама. Отрицающие этот простой и непреложный факт высокопоставленные американские чиновники выглядят именно теми, кем являются: полными идиотами. При этом непрофессионализм американских спецслужб виден невооружённым глазом, на работе Госдепартамента США пробы некуда ставить, а Пентагон… Ну, что Пентагон? Может быть, он для какой-нибудь войны и годится, но явно не для той, в которую американцы влезли в Афганистане, Ираке и на всём остальном Ближнем и Среднем Востоке. Они, как выяснилось, могут разрушить и развалить какое угодно государство, но абсолютно неспособны ничего создать, тем более, надолго.

Да и в войне с иррегулярными подразделениями противника, ведущего против американской армии и их союзников по НАТО активную партизанско-диверсионную войну, войска США ничего не стоят. И при этом джихадизм, как организованная сила, опирается на их ближайших союзников: Саудовскую Аравию, Катар, Пакистан и Турцию. Все эти страны, успешно взяв на вооружение идею борьбы группировок такого рода против Ирана и светских автократий арабского мира (монархии Персидского залива и, при Эрдогане, Турция) или Индии (Пакистан), обзавелись своими собственными более или менее ручными боевиками, которые при случае в любой момент готовы ударить и по своим временным союзникам, в роли которых сдуру выступили американцы и европейцы.

США же против СССР их в Афганистане в 90-х поддерживали? А то! Вооружали, снабжали и тренировали. Ну, в ответ теракт «9/11» ровно 20 лет назад и получили. Притом, что и местным игрокам, которые участвовали в этой игре, джихадисты благодарны не больше. Радикальные исламисты во всех этих странах рано или поздно пытаются или ещё попытаются добраться до власти. Как это было в Саудовской Аравии с «Заблудшей сектой» или в Пакистане, где армии пришлось выбивать их из Красной мечети в Исламабаде при Первезе Мушаррафе или из долины Сват при его преемниках. Опять же, отряды джихадистов успешно сбиваются в армии, а те пытаются подчинить себе или построить под себя собственные государства. Другой масштаб власти, другие ресурсы, другая база для дальнейшей экспансии.

В Ираке и Сирии у них это, с «Исламским государством», почти получилось. В первый раз в Афганистане у талибов, в 90-е — тоже. А сейчас, во второй раз, получится намного успешнее. Опыта и сил у нынешних талибов намного больше, да и победа, одержанная ими над американцами, дорогого стоит. Байден с Блинкеном что-то по этому поводу говорят, пытаясь доказать хотя бы собственной прессе, что Америка оттуда не сбежала, бросив всё и всех, включая своих союзников и партнёров на произвол судьбы? Но что толку слушать глупых, завравшихся, некомпетентных, не понимающих ничего в происходящем людей! Сегодня, в день, положивший начало «Крестовому походу» Америки Буша-младшего против международного терроризма (который не пришлось бы вести, если бы Рейган не начал свой «Крестовый поход против коммунизма» в том же Афганистане), радоваться нечему.

Ни американцам. Ни нам. Ни всем прочим, живущим в мире, где европейская культура и современная цивилизация ещё чего-то стоят. Колокол звонит не только по Соединённым Штатам. Он прозвонил 11 сентября по современному миру. Несовершенному, несправедливому, жестокому, подлому, разрозненному и охваченному враждой всех против всех, но куда лучшему, чем тот, что идёт ему на смену на наших глазах. Те, кто 20 лет назад своими глазами видели, как самолёты врезаются в башни-близнецы и всё, что было потом, помнят ощущение ужаса и полнейшей беспомощности, которое охватывало при виде этого жуткого зрелища. Особенно тех, кто до того эти небоскрёбы видел своими глазами, бывал на их обзорных площадках, покупал в расположенных там магазинах книги и сувениры, пил кофе в местных кафетериях…

Автор там часто бывал. Помнится, как сегодня, хотя с первого визита туда прошло больше 30 лет. Очень эти здания впечатляли. Как и рассказы тех, кто там или по соседству с ними работал и кому в день их обрушения удалось спастись — буквально чудом. У автора таких знакомых достаточно. И ведь, что любопытно, американцы стараются не вспоминать про ещё один самолёт, который врезался в Пентагон, и про тот, который явно шёл на Белый дом, но был сбит (публике рассказали крайне неправдоподобную историю про то, что его пассажиры отбили у террористов и те его на землю «уронили»). Ну, и про все последующие катастрофы с самолётами, в том числе в Нью-Йорке (а они были) — тоже. Да и насчёт роли в теракте саудовцев и того, как их и тогда, и потом высшее американское начальство прикрывало и выгораживало, дело настолько мутное… Мегатеракт «9/11». Начало конца нынешнего мира. Во всех смыслах этого слова.