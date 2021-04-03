В ожидании войны

Когда представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу, лицо официальное, открытым текстом заявляет, что начинающиеся на территории Незалежной учения НАТО имеют своей целью отработку войны с Россией, ему как-то сразу верится. Тем более, что подробностей он приводит более чем достаточно. Что до успокаивающих заявлений западников, то дезинформацию никто в этом мире не отменял и для любого потенциального агрессора она вещь абсолютно необходимая, хотя и недостаточная. Что история, в том числе нашей страны, демонстрировала многократно.

Все разговоры о том, что на Россию никто не нападёт, вследствие того, что у нас есть те системы вооружений, которые изобретены, сконструированы и поставлены в войска, многие из которых опробованы на поле боя в Сирии, а ради Украины никто не будет начинать мировую войну, сами по себе прекрасны, но не учитывают наличия дурака, от которого не спасёт никакая защита. Причём фактор дурака не относится к военным, с ними у нас всё в порядке. Однако с ними и в СССР было всё в порядке, только решения принимали политики, а точнее тогдашнее партийное руководство, к которым в нынешней России прибавились ещё и торгаши, под властью которых наше Б-госпасаемое государство успешно и пребывает.

Как именно они командуют, как принимают решения и какой логикой руководствуются, заметно по результатам их действий. Положение России на постсоветском пространстве, не говоря уже о Восточной Европе, не идёт ни в какое сравнение с тем, что страна имела во времена СССР. О безопасности и не говорим. Что до тех извращённых теорий, которые доминируют в отечественной политической элите и околополитической тусовке, по части отношений с Западом, наш “партизанский отряд с предателем”, похоже, целиком и полностью состоит из одних только предателей, так что страну спасает только то, что принадлежат они к конкурирующим кланам и непрерывно дерутся между собой.

Такое положение дел и в прошлом было характерной частью бытия “нашего городка”. Достаточно вспомнить предвоенную тему “не поддаваться на провокации”, которая в немалой степени была следствием слепой и совершенно необоснованной веры высшего руководства в дипломатию и межгосударственные соглашения, вроде договора, подписанного Молотовым с Германией, и недоверия военным и разведчикам, которые о войне предупреждали. И это в отсутствие денежной составляющей принятия решений, которая в наше время, похоже, решает если не всё, то очень и очень многое! По Грузии 2008 и Украине 2014 годов видно.

Обилие провокаций, отвлекающих маневров, успокаивающих заявлений насчёт того, что мало ли какие решения принимает американское и, вслед за ним, европейское руководство и какие заявления эти люди делают, может успокоить только слепоглухонемого клинического идиота. Начальство наше себя таковыми не считает и население пока что по его поводу пребывает в некоторых иллюзиях, но уверенности в том, что ошибки начала Великой Отечественной войны, эпох Горбачёва, Ельцина и Медведева, а по части постсоветского пространства и не только их, не будут повторены с фатальными для страны результатами, говоря по чести, никакой.

Повторим: оружие у военных может быть какое угодно. Команду на его применение дают совершенно другие люди и что у них в головах, помимо сложносочинённых интриг, непонятных никому финансовых балансов и соображений абсолютно мутного и непрозрачного характера, неясно и ясно быть не может. И тут надежда только на то, что всем им, особенно Номеру Первому, яснее ясного открытым текстом американцами и европейцами сказано, что они никто, звать их никак и не пошли бы они все, а особенно Первый, вон с трона и из дворцовых чертогов, как таковых. И то, что и всем им, и ему лично Западом выкачена чёрная метка, подтверждено неоднократно.

Санкции: персональные, против ведомств, госструктур, организаций, фирм и многочисленных персоналий, именно про это. Масштабнейшая медиакомпания, демонизировавшая Россию в глазах западного мира, тоже. Допинговые обвинения, обвинения в применении химического оружия Асадом, отравлении Скрипалей и Навального, да и сам по себе феномен Навального и “навальнят”, тем более. Смена правящих режимов на постсоветском пространстве и его более чем успешная дерусификация, превращение Восточной Европы и доброй части бывших советских республик в плацдармы будущей войны против России, тем более.

Война против российского экспорта энергоносителей и вообще против какого угодно российского экспорта и экономики в целом, против российских вакцин и российских спортсменов, против каких угодно партнёров и союзников России (буде таковые у неё на самом деле есть) – явное доказательство новой холодной войны. Причём много более успешной, чем прошлая. И это не говоря уже о превращении доброй половины российской элиты (как минимум) в пятую колонну, при колоссальных сомнениях в моральных качествах второй половины, в огромной мере криминализированной и продажной, невзирая на её показательный патриотизм и демонстративную замшелую посконность.

В общем, хреновый получается расклад. Притом, что под сурдинку, объясняя это маневрами, на Украину заранее свозится военная техника и оборудование, необходимое для удара по России, а в страны Восточной Европы и Прибалтику всё это уже завезено и там давным давно складировано. Зачем – секрет Полишинеля. Как и то, какие маневры на их территории отрабатываются. Вот интересно, какой была бы реакция американцев, если бы наши проводили деятельность такого рода даже не на Кубе, а в Мексике и Канаде? Можно только предположить… Ну, а пока что остаётся ждать войны, надеясь на то, что политическое руководство в очередной раз не лопухнётся, как с ним уже не раз бывало…