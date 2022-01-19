Отношения России с Украиной вообще-то не имеют смысла

Идея о том, что отношения России с Украиной вообще-то не имеет смысла обсуждать с Соединёнными Штатами, а вопрос размещения тех или иных военных мощностей России под боком у США, где-нибудь в странах Латинской Америки — это исключительно вопрос отношения России с тамошними суверенными государствами, высказанная Песковым, на редкость хорошо звучит. Если это такой троллинг, поскольку слова Пескова точнее точного отзеркаливают американскую лексику по Восточной Европе и постсоветскому пространству, то попадание в десятку. Если за ними стоит нечто конкретное, на тему реальных вариантов действий России, то в интересах Соединённых Штатов не делать оскорблённый вид, а как можно скорее решить вопросы, которые перед ними поставлены Путиным.

В принципе, всё более чем понятно. Или НАТО отодвигает ударные вооружения, войска и передовые базы к местам исходной дислокации 1997 года, причём как именно американцы будут это решать со своими союзниками — их дело, или их туда отодвинут. Вот, что в этой формуле неясного? Очень простая схема, изложенная по пунктам, чтобы никто ничего не мог перепутать. Понятно, что люди отвыкли, что с ними так разговаривают и не очень понимают, с чего вдруг туземцы так обнаглели, что говорят с американцами так, как те привыкли говорить со всеми остальными. Но пускай привыкают. Так когда-то уже было. К примеру, когда русские войска в войне с Наполеоном брали Париж, кого в России интересовало мнение молодых Соединённых Штатов, расположенных где-то за океаном?!

Украина — не Украина… Она в состав России вошла за полтора века до того, как американцы в качестве государства возникли. Будут нам ещё из Вашингтона насчёт отношений с Киевом байки рассказывать и бейцы крутить! Как-нибудь без них разберёмся. Семейное дело. Двое в драку, третий — куда? Правильно. Перевёл бы кто-нибудь американскому руководству эту поговорку, которая точнее точного отображает то, о чём говорил Песков. Хотя бы та же Виктория Нуланд. Она в своё время практику на советском сейнере проходила, чем часто хвасталась. Лексику должна была освоить. Самое время её вспомнить… Впрочем, на официальном уровне российские ответственные лица говорят исключительно вежливо. Такая специфика жанра. Но суть дела от этого не меняется. Давно пора себе уяснить…