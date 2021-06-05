{ 5 июня 2021 }

Владимир Путин заявил, что руководителю британской разведки не имеет смысла портить отношения

Рубрики: [Telegram]  
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Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств заявил, что новому руководителю британской разведки MI6 Ричарду Муру не имеет смысла портить отношения Москвы и Лондона.

Телеканал Sky news уточняет, что на встрече Путина попросили прокомментировать недавние высказывания Мура, будто “Россия объективно слабеет экономически и демографически”. “Вы говорите, что новый глава MI6 дал такие оценки, а он новый здесь, и я думаю, он наберется опыта, и он, вероятно, изменит свои оценки того, является ли Россия слабеющей державой”, – приводит слова Путина телеканал. “Тогда зачем переживать? Зачем беспокоиться? Просто живите своей жизнью и не пытайтесь дальше портить российско-британские отношения”, – отметил президент.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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