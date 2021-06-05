Владимир Путин заявил, что руководителю британской разведки не имеет смысла портить отношения

Владимир Путин не выбился из ряда мировых лидеров на форуме в Давосе. Российская публика ожидала увидеть «кузькину мать», а получила согласие Путина дружить с Западом. Это было первое выступление Путина в Давосе с 2009 года. Тогда тоже был [Читать...]

Брижит Бардо заявила корреспонденту агентства France Presse, что тронута ответом российского премьера и и.о президента Владимира Путина на ее обращение с призывом запретить собачьи бои в России. “Я подумываю над тем, чтобы отправиться в Россию, чтобы поблагодарить мсье [Читать...]

Первая в мире женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос Светлана САВИЦКАЯ крайне редко появляется на ТВ-экранах. Возможно, потому что персонифицирует собой настоящую, серьезную оппозицию, к которой могут прислушаться. Все-таки единственная женщина — дважды Герой Советского Союза за всю историю [Читать...]

По поводу вчерашней пресс-конференции, я скажу так: а что вы хотели? Да, Путин, умный, да хитрый, да жжет временами. И совсем не важно, что ему кто то там в микрофон нашептывает. На выходе мы получаем готовый продукт: сильнейший [Читать...]

Директор группы «Машина времени» Владимир Сапунов обозначил свою позицию относительно травли, которой подвергается лидер коллектива Андрей Макаревич. Напомним, что последний не поддержал позицию российских властей по Крыму, в то время как г-н Сапунов подписал письмо деятелей культуры в [Читать...]