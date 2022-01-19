Об актуальном из сети…

В интернете несколько тем торчат, как заноза в з-днице: и хочется от них отвлечься, да никак не получается. И это не котики, не домашняя пантера Луна с её другом-ротвейлером (шикарный зверь) и даже не коронавирус, к которому, судя по всему, привыкли. Кто привился — привился, кто не привился — или выживет, или помрёт. Карма такая у людей. Но из основных тем на сегодня выделяются три: события в Казахстане, наши переговоры с Западом (если это лобовое столкновение интересов можно назвать переговорами) и штурм семейством Тепляковых и теми, кто за ними стоит (очень скромные, хотя и явно высокопоставленные люди: реформировать образование готовы под корень и на многое ради своих хипповатых протеже способны, но светиться не хотят) МГУ. И как тут автору на это безобразие не откликнуться?

Тем более, воскресенье на дворе. Птички в кормушке семечки клюют, бобры за забором деревья опять грызут (оттепель — имеют право), в эфир только завтра — чего же не развлечься самому и добрых людей не развлечь, кому оно, конечно, интересно… Про Казахстан автор писал много и, не исключено, писать ему об этой стране придётся долго. Там всё на самом деле только начинается и чем закончится, в том числе для соседей помянутого Казахстана, включая нас, абсолютно непонятно. Пока особого оптимизма не вызывает. Про наши разговоры с западными державами, из которых всерьёз важны только США, как Евросоюз ни пытается на подножку пристроиться и начать в очередной раз что-то из себя корчить, тоже написано много. А что в результате будет, мир или война, про то не знает никто и знать не может.

Автора в данном случае это более чем интересует — не меньше, чем Казахстан или Украина (и там, и там родня и масса знакомых), но главное: готовы мы к серьёзной войне или нет. Очень уж его смущают сбои в логистике перевозок на Дальнем Востоке и та мешанина казнокрадов и бюрократов, которые у нас числятся в качестве «эффективных менеджеров» и под этим соусом везде и всюду проталкиваются, включая оборонку и армию. Не факт, что у противника по этой части дела обстоят лучше, а не хуже, но проверять не хочется. По крайней мере, под огнём. Поскольку в надвигающейся большой войне тыла и фронта не будет, а их города и гражданское население автору не менее жалко, чем наши. Ездил по миру много, успел к этим странам привыкнуть. Жалко будет, если их не станет. Начальство их тамошнее не жалко, а сами те страны — очень даже.

Ну и, понятно, семья Тепляковых, по которым инспекция по делам несовершеннолетних плачет, да то ли не велят ей их трогать, то ли омбудсмен наша по этим самым делам до такой степени ничего в них не понимает, что её, хоть и недавно на пост назначенную, менять надо — и срочно. Там всё оч-чень запущено. Многодетный хиппарь, бездельник и явный домашний тиран с реформаторским зудом по психологической и педагогической части, откормленный и эпатажный хулиган, и зомбированная им мамаша с погасшим взглядом растят толпу малолетних дикарей, которые так и просят всем своим внешним видом и поведением, чтобы их у папаши с мамашей отобрали, пока не поздно. Если, конечно, ещё не поздно. И МГУ, который ни им, ни их крыше явно не жалко и всё направлено на то, чтоб доказать, что они — это будущее страны, а школы и университеты из неё — геть.

По уровню и стилю исполнения весь этот спектакль очень напоминает высказывания главы нашего «Сбера» об образовании. Благо, он к «Высшей школе экономики» и её вурдалакам от реформ образования имеет самое прямое отношение, а «Вышка» традиционно МГУ на уровне начальства не любит — и сильно. Под него себя кроит и явно готова торпедировать в любую секунду. Что до Психфака, его во-первых не особо жалко — кому он сдался, а во-вторых кто из верхов за него заступится? Силовому блоку он особо ни для чего не нужен, экономистам-финансистам тем более: они на «Вышку» с её рецептами заточены изначально. В общем, похоже на очередной этап нашего реформирования образования, бестолкового, бессмысленного и беспощадного.

Разогнать бы всех, кто образованием в верхах у нас занимается, что ли? Пускай лес в Сибири валят, шпалы железнодорожные кладут, грузчиками в портах работают или кормовую свеклу сажают. Больше от них всё равно никому никакой пользы быть не может, кроме вреда. И запрет на профессию ввести для этой категории персонажей нашего театра абсурда. Чтоб не мешали людям преподавать и тем, кто на это способен, у них учиться. Повторяем для особо тупых: тем, кто способен. А не маленьким детям без малейшего умения вести себя в обществе и способности понимать услышанное и прочитанное, на которых их родители решили подзаработать, не думая ни об их будущем, ни об их здоровье, ни, понятное дело, об окружающих. Жалко, что они в Китае жить не остались. Там их, может, к делу бы какому и приставили…