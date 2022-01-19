{ 19 января 2022 }

Россия достала

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Несчастные всё-таки люди, американские и европейские политики. Так их Россия достала… И, главное, если бы она одна такая упорная была — не разваливается, хоть тресни, да ещё и воевать с ней себе дороже: мало ли, как оно в результате выйдет, вдруг их самих злые русские унасекомят, как до сих пор обычно и бывало, так ещё и Китай под боком — два сапога пара. Похоже, вернулся страшный сон НАТО — русско-китайский альянс снова актуален, причём совершенно на другом уровне военных технологий, чем в 50-е годы. И что теперь с этим делать, особенно с учётом состояния мировой экономики и взаимозависимости всех от всех, понять невозможно. Даже отключить от СВИФТа Москву, похоже, не получится, по крайней мере, споры по этому поводу идут такие…

То есть с Ираном этот номер был проделан, и довольно давно. Идея состояла в том, что его экономика рухнет и в порыве коллективного гнева тамошние народные массы, устав жить впроголодь, свергнут власть аятолл. В итоге экономика Ирана и в самом деле пострадала, но никто никого свергать даже не думал. Скорее, санкции укрепили правящий режим, притом, что сегодня в Иране открыто демонстрировать приверженность западным ценностям крайне вредно для здоровья. Что до России, во-первых размер её экономики сильно превышает иранский, да и страна принципиально другая по внутреннему устройству, во-вторых её роль в мире несравнима с иранской, а в-третьих, отключить её от системы СВИФТ, конечно, можно, так ведь накроется именно эта система, а не Россия.

Точнее, СВИФТ сам по себе останется, но сильно ослабнет, тем более, что отстроить не имеющую к нему отношения систему международных банковских расчётов, которая в среднесрочной перспективе потеснит СВИФТ, несложно. Ну, а что тогда американцам и их союзникам остаётся делать? Крупные российские банки санкциями душить? Обещали. И что? Где то вторжение России на Украину, о котором который месяц столько шума? Оно уже наконец будет, или нет?! На Украине его, похоже, давно ждут, причём у населения один вопрос: что так долго и если их к России всё-таки будут присоединять, то целиком или по частям? Очень глупая ситуация. Альтернативы при этом — полноценная война, и далеко не только в Европе, или признание претензий России на обеспечение её безопасности. Оригинальный выбор…

Евгений Сатановский


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