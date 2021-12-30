Украинские провластные «аналитики» пытаются адвокатировать идиотскую инициативу президента Зеленского о постановке на военный учёт женщин, в том числе имеющих детей. А кто не встанет — штрафы и на работу не брать. То есть по уровню идиотизма нынешняя Украина очень сильно обогнала Советский Союз в худшие для его руководства годы. Впрочем, сравнивать тогдашнего Брежнева или Черненко и нынешнего Зеленского даже неловко. На все 100% это сравнение будет в пользу ушедших в мир иной вождей. Про них хотя бы рассказывали анекдоты, а он сам по себе анекдот, причём до крайности неприличный, чтоб не сказать похабный… Впрочем, не он один там такой. Каждый раз, когда кажется, что позорнее уже ничего придумать нельзя, что-нибудь изобретают.

Новая инициатива очередного украинского «аналитика» — призывать на войну ещё и подростков, похлеще, чем распоряжение Зеленского насчёт женщин будет. Даже термин, собака сутулая придумал: «Война больших чисел». Мобилизуешь всё население — мужчин, женщин и детей, раздаёшь им оружие и пускай стреляют в противника, хотя бы даже этого делать и не умеют. В кого-нибудь, да попадут… Логика? С его точки зрения — да. Хотя и это в истории уже было. У Гитлера, когда наша армия по Германии пошла. Называлось «Фольксштурм». Один к одному. Ну, а в наше время в Африке и Азии такое частенько встречается. Сьерра-Леоне, Конго, Уганда, Сомали, Мьянма… С 8 лет вербуют или силком мобилизуют детей. Раньше это трудно, а тут в самый раз.

Теперь о такого рода новациях заговорили на Украине. И это лучше, чем что бы то ни было объясняет, почему ТАКОЕ государство, как то, что там сложилось, существовать не должно. Готовность погнать на передовую женщин и детей — это свидетельство запредельного зверства в отношении собственного народа, которому нет прощения и примирение с которым невозможно оправдать ничем. Режим, который сейчас правит на Украине, должен быть свергнут, а все те, кто его поддерживает — в Америке или Европе, должны быть оттуда выметены поганой метлой, как их оттуда гнали сто раз до того. И поляков со шведами. И англичан, французов и турок с итальянцами в Крымскую войну. И войска Антанты в Гражданскую. И немцев со всеми их союзниками — дважды в ХХ веке.

Украина сегодня оккупирована точно также, как была оккупирована нацистами в Великую Отечественную войну. Только Крыму и части Донбасса повезло избежать этой участи. А остальное население чем виновато? Бандиты, аферисты и авантюристы, которые держат под контролем остальную страну добровольно власть не отдадут и, дай им волю, изведут свой народ до последнего человека. О чём совершенно честно и открыто говорят, ничего и никого не стесняясь. И тут неважно, крышует их Запад или нет. Всегда там находилась какая-нибудь сволочь, которой хотелось на Украине развлечься. Не привыкать. Гнать их всех придётся силой — взашей. Так ведь и нацисты не собирались от власти в Германии добровольно отказываться. Пришлось выбивать. Та же самая ситуация. И даже люди во главе страны те же, хоть страна и другая…