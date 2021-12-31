Интересно, с учётом наших нынешних отношений со Штатами, будет ли продолжать идти по зомбоящику рекламный ролик «Кока-колы», в котором вереница красно-белых грузовиков, увешанных лампочками, с Санта-Клаусами в фирменных тулупах и колпаках компании на бортах, будет торить в снегах дорогу к покупателю под напев «Новый год всё ближе!» — или окажется, что это они неправильные для страны ценности распространяют и их «Роскомнадзор» потребует заблокировать ко всем чертям? Всякое в этой жизни бывает. «Мемориал» же прикрыли. Тоже никто не ожидал… Вообще, больше вреда, чем от проводников чуждых ценностей, только от ревнителей и охранителей, которые с ними борются. Очень уж скучно и тошнотно они это делают. Хотя, так всегда было. То с джазом боролись, то с роком, то с джинсами. Теперь вон — с западным влиянием во всех его формах и проявлениях…

Помнится, при советской власти никакой кока-колы у нас в стране не было, отчего представлялась она чем-то немыслимо вкусным и прекрасным, а не переслащённой газировкой со вкусом микстуры от кашля, вызывающей даже у самых закалённых бойцов питейного фронта, которые под занюх корочкой хлеба или рукавом, гранёный стакан самогона в один мах сглатывали, просто неудержимую отрыжку. Присутствовала кола только в западных фильмах и манила страшно. Там ещё было баночное пиво и сигареты популярных марок, типа «Мальборо», «Винстона» и «Кэмела». Символы роскошной жизни для молодых и не очень молодых провинциальных лопухов, которыми все мы, вообще-то говоря, были. У нас эта коричневая шипучка появилась только в 90-х. Хотя её конкурент — «пепси-кола», в 70-х. В Новороссийске её начали производить. В 1973-м, в 14 лет из Анапы, куда был отправлен в санаторий, подлечить лёгкие в местном сухом приморском климате, привёз домой несколько только появившихся там в продаже бутылочек. Родители очень им радовались.

С кока-колой встреча произошла чуть позже — в 18 лет, в 1978-м, в Венгрии, в стройотряде — и тоже все её везли в Москву, дать попробовать домашним. Витые такие стеклянные бутылки тащили, кто большую, кто пару маленьких. Поездом ехали — не проблема была сунуть в багаж. Если бы сейчас, да самолётом, не пустил бы никто на борт по правилам безопасности. А тогда об этом никто и не думал. Долго она дома стояла, пока не открыли попробовать под какой-то праздник. Сейчас об этом даже вспоминать смешно, а тогда — импорт же! Дефицит! Хотя, говоря по правде, местные фруктовые газировки, производимые по австрийской лицензии, были на два порядка вкуснее. Что-то вроде нынешних «Вод Лагидзе» (до войны они тоже были — мама вспоминала), или «Черноголовки». Но их везти никто не стал — лимонады и в Союзе были. «Дюшес», «Буратино», в Одессе вкуснейший «Крюшон»… Что в той «кока-коле» было, кроме статуса? Вот что значит — реклама!

Ну, а со «Спрайтом» мы с женой встретились уже в Соединённых Штатах, в 1990-м. И на какой-то период его даже полюбили, хотя к примеру, с «Фантой» — ядовито-жёлтой и со странным вкусом, такого не было. Явно вредная для желудка была штука. А потом все эти газировки начали производить у нас, потеснив очень даже неплохой отечественный «Тархун» и «Байкал». И в 90-е они стояли на всех столах, когда дома гостей принимали. Их и сейчас в магазинах полно, хотя совсем уж откровенно химическая дрянь, типа пакетиков с порошком, растворяя который в воде получалось что-то немыслимо цветастое, окрашивавшее рот во все цвета радуги, пропала — по крайней мере, в Москве. Сейчас всё это пить — западло. Вреда много, пользы ноль, организм не принимает и просит воздержаться даже от мысли о покупке пары-тройки толстых гладких баллонов с яркими этикетками… Что значит — личный опыт и отсутствие дефицита!