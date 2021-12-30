Жозеп Боррель рассказал, что считает российские предложения по обеспечению гарантий безопасности нашей страны «чисто российской повесткой с совершенно неприемлемыми условиями»

Глава дипломатии Евросоюза, Жозеп Боррель рассказал немецкой прессе, что он считает российские предложения по обеспечению гарантий безопасности нашей страны «чисто российской повесткой с совершенно неприемлемыми условиями». Особенно ему не нравится всё, что касается Украины, но, в принципе, по его европейскому, сугубо дипломатическому мнению, говорить надо с нами обо всём, что не соответствует Хельсинкскому заключительному акту 1975 года, поскольку Европу не устраивает ни внешняя, ни внутренняя политика России. Ну, и ещё то, что в Москве на Евросоюз внимания не обращают и с ним себя, как еврочиновники в Брюсселе привыкли, не ведут. Да ещё условия, выдвинутые Россией, прописаны заранее, «словно она уже победитель».

Обиделся он на нас за это, что ли? Ну, на обиженных воду возят и обращаются с ними неконвенционально, хотя для нынешнего Евросоюза это, как раз, более чем приемлемо и политкорректно. Там к однополым бракам и прочим интимным контактам такого рода относятся максимально положительно. Так что тут одна рекомендация: идти в душ и пускай подождут, что с ними дальше будет. А вот насчёт Хельсинского акта — это хорошая идея. Чтобы границы в Европе и общая расстановка сил были восстановлены по состоянию на 1975 год — с превеликим нашим удовольствием. Разделённая Германия, единый СССР, «Варшавский договор», СЭВ, никакого Евросоюза, танки высоких договаривающихся сторон на тех же линиях разграничения, где они тогда стояли…

Исключительно правильная постановка вопроса. Можно только одобрить. И, кстати, насчёт претензий ко внутренней политике России — она населению страны тоже не очень нравится. Скажем, все те ограничения, которые в 1996 году на нас Ельцин взвалил и их потом несколько раз подтверждали, вроде неприменения смертной казни, насчёт которого уж сколько лет адвокаты, политики и дипломаты пытаются высокопарными словами головы людям морочить — ничего, кроме слепого, и притом дурацкого обезьянничания «под Европу» в этом никто не видит… Что для колонии или протектората нормально: чего же под «сагибов» не косить? Но для нормальной страны, занимающейся своими собственными делами, более, чем странно. И давно напрашивается на ревизию всего этого глупейшего наследства эпохи Ельцина.

В принципе, Борреля можно понять. Очень пожилой мальчик, но до крайности неумён и инфантилен. Живёт в плену своих иллюзий и страшно удивился, когда столкнулся с тем, что мир не таков, каким он его себе представлял и не вертится вокруг желаний Евросоюза, НАТО и прочих невнятных сборных конструкций, в которых он существует. Так он и вокруг американцев не вертится. Им ведь, что сказали? «Янки, гоу хоум», — в полном соответствии с не таким уж давним историческим прецедентом Вьетнама. И это их бить ещё не начали! Хотя кулаки до того у многих чешутся… Даже подумать трудно, что скажет Боррель, если наконец-то начнут. Или тогда он замолчит? Пожалуй — это будет самой мудрой дипломатией. Может быть, ему стоит начинать учиться ей прямо сейчас? Лучше поздно, чем никогда…