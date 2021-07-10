Очередного директора школы уволили чиновники от образования. На сей раз в Нижнем Новгороде. Директор явно хороший, судя по реакции на это родителей и учителей его школы. Но когда это кого останавливало? Если уж их в Москве зачищают… Чиновники от образования – народ такой. Им ведь, что нужно, судя по всему? Показательный патриотизм, с упором в сторону столь же показательного православия – по крайней мере, в русских регионах. Чтобы никто в благотворности их, чиновничьего, изобретения – ЕГЭ не сомневался. Кривой, косой, знаний не даёт, умение думать гасит на корню, но раз внедрили сверху, значит он, как водится, вечен.

Нужно, чтобы никто на митинги за Навального не выходил, а если есть его сторонники, чтобы их списки были. Ну – это сейчас на повестке дня. Помнится, когда у нас с Грузией Пятидневная война в 2008 году была, в Москве собирались списки детей грузинского происхождения формировать. Правда, послала эту инициативу и её авторов тогдашняя глава московского образования, но мэром Лужков был, а не Собянин, и школы ещё в городе были нормальными, а не тем, во что их при Калине и его преемнике превратили. Стук распространяется быстрее, чем звук – дело знакомое. Ничем особым от времён советской власти не отличается.

Даже не обязательно, чтобы директора школ в обычное бюджетное казнокрадство вписывались. Можно и без отказа от этого работу потерять. Если кто из директоров и учителей в описанное прокрустово ложе наших профосов от образования не вписывается, лучше их на всякий случай от него подальше убрать. А то вдруг, что случится – спросят с кого? С чиновника спросят. Куда он, потеряв свою синекуру и, как правило, не имея никаких способностей и умений, денется? Работать пойдёт, что ли? Так его только на стройку, на подсобные работы, или дворником ставить можно. На худой конец, на поле – урожай собирать. Но это особо продвинутых, там ответственность нужна.

Вызывает это глубокую неприязнь к системе управления страной и к самим управляющим у такого количества людей, которую никакой Навальный сотоварищи, агитируй они день деньской, не выстроили бы. Как и всё то, что происходит в сфере общения и с населением, и с фигурами любого ранга из подведомственных им сфер деятельности, у чиновников от науки, медицины и культуры. Не составная часть управленческой вертикали, какая-то, а пятая колонна власти. Или, может, всё по классической схеме идёт? Управленческая верхушка своими руками, сама этого не понимая, пестует своих могильщиков? Правы были классики, Маркс, Энгельс и Ленин. Жаль только, что всё повторяется в этом мире.