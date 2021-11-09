Новые таланты украинского президента

Вот мы и узнали о новых талантах бесконечно способного украинского президента. Он оказался не только великим политиком, дипломатом и артистом (судя по сочетанию всех этих качеств в одном человеке — вторым после императора Нерона с его предсмертной фразой «Какой великий артист умирает!»), но и не менее великим военным историком и стратегом. Поскольку высказанная им жёсткая и нелицеприятная критика того, как в 1943 году советское командование Киев освобождало, безусловно ставит его на один уровень с Ксенофонтом, Сократом, Платоном, Плутархом, Страбоном, Сыма Цянем, Гиббоном, Тойнби, Черчиллем и другими фигурами из этой почтенной когорты. А может и над ними.

Когда и если бы теми войсками Зеленский командовал, нет никакого сомнения, что Киев был бы освобождён быстро и безо всяких потерь, причём одновременно, от нацистов и от советской власти. Хотя не исключено, что его и вовсе не пришлось бы от нацистов освобождать: с кем — с кем, а с ними Зеленский бы договорился. Но какая интеллектуальная мощь у человека! Раскрыть, никого не убоясь, тайну тайн, которая хранилась за семью печатями: о том, что потери наступавших были занижены советским командованием более, чем в два раза. Причём за счёт «местных жителей», которых гнали в бой не считая, безоружных, раздетых и голодных, так что их никто и в качестве военнослужащих-то не регистрировал… Это в 1943-м году! Когда наши уже Киев брали!!!

Набил бы ему за это кто нибудь морду его паскудную, что ли? Так ветераны, кто ещё жив остался, уже не в том возрасте и не в той физической кондиции, а российское руководство о него, судя по всему, пачкаться не хочет и не будет. Что крайне жаль. Хотя точно совпадает со всеми посылами украинской политики, сколь же мерзкой и подлой, сколь жлобской, скудоумной и мелочной. Голодомор был — только у них и организован был специально Москвой против украинцев. Люди в войну гибли — тоже специально так всё и было для этого Москвой организовано, чтобы украинцы гибли. Воевали с Третьим рейхом и победили Гитлера одни они, и не в качестве советских воинов, а несмотря на то, что Украина была оккупирована Советами… Впрочем уже всё равно, что он несёт. Не отмажется. Живой труп.