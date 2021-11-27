О приближающемся вторжении армии России на Украину

Идей насчёт приближающегося вторжения армии России на Украину в западной прессе столько, что хватило бы на пару томов энциклопедии. Обсуждаются варианты (в российском Генштабе такого количества этих вариантов ни под какого вероятного противника не просчитывают, включая марсиан), решаются вопросы тактики и стратегии, про узкие места в логистике авторы этого бреда не забывают… Скажем, гениальная публикация в американских СМИ насчёт того, что российская армия оторвавшись от своих границ, воевать не сможет: в Европе колея железнодорожная уже, чем у нас, а снабжение российской армии, как известно, в основном происходит по железным дорогам… Хотя если воевать на бронепоездах, тогда конечно, автор этой идеи прав.

Интересно: почему никто про фуражную базу не вспомнил? Конница, тачанки… Опять же, не совсем понятно, как советская армия до Берлина и Вены в Отечественную войну дошла, с учётом европейской ширины колеи железных дорог? Как сейчас ВКС России в Сирии воюют непонятно, да и вообще, как те, кто это пишет, себе современную войну представляют? Без авиации, ракет, танков, БТР и грузовиков, что ли? Ну, а транспорт, повторим, если не железнодорожный, то гужевой, либо караванный, с использованием вьючных верблюдов, мулов и яков. Твою дивизию… Правда, англичане уже собрались в Европу возвращать войска в ограниченном составе и кое-какую бронетехнику. Ну, правильно. Чего нам до них, на острова добираться, что ли? Пускай в Германии наше «вторжение» встречают.

Особенно анекдотично всё это выглядит на фоне растущей активности украинских военных на Донбассе, которые провоцируют обострение, особо этого не скрывая. То ли искренне уверены в том, что Украина в случае чего порвёт Россию, как Тузик грелку. То ли в том, что за них непременно вступятся «старшие братья», которые им это непрерывно обещают, периодически оружие подкидывая. То ли свято уверены в том, что Путина можно провоцировать вечно, без малейших для себя последствий. В чём в своё время Саакашвили тоже был уверен. И уже так все они надоели, и стратеги из Киева, и все их кураторы и союзники, что даже хочется, чтоб наконец они на что-то решились. А то ждёшь, ждёшь… И, главное, они тогда хотя бы глупости писать на какое-то время прекратят. Хотя бы от этого отдохнём!